VÍDEO | Males notícies per als okupes: s'ha acabat la impunitat

Aquesta setmana hem tingut dues notícies d'aquestes que no haurien de ser notícia. Però com que fa temps que aquí es protegeix més els delinqüents que les víctimes, doncs sí, acaba sent notícia que als okupes se'ls comenci a acabar la impunitat.

D'una banda, tallar la llum, l'aigua o el gas a un okupa ja no serà delicte a Barcelona. Sí, sembla una obvietat, però així és com protegeix la llei els delinqüents. Fins ara, la situació era aquesta: t'ocupaven un pis i a més havies de pagar tu els subministraments, perquè si deixaves de fer-ho, t'enfrontaves a un delicte de coaccions. Ara, l'Audiència Provincial de BCN ha decidit que deixi de ser així.

I la segona notícia. Que el Congrés ha donat llum verda a una proposició de llei per fer fora okupes que portin menys de 48 hores a l'immoble ocupat. No afectarà els inquiokupes, però ja és una mica més que res.

Dues notícies que evidencien que alguna cosa s'està movent. I que, encara que sigui a poc a poc, la impunitat amb què viuen alguns, a poc a poc, s'està acabant.