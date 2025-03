Vox posa el crit al cel pel programa d'educació sexual de la Generalitat

La recent inclusió de l'educació sexual en el programa escolar de Catalunya ha generat un fort debat polític. La mesura, que arribarà fins i tot a nens de tres anys, ha estat durament criticada per les forces conservadores. En particular, Vox ha carregat contra el que considera una sexualització dels menors, qualificant la mesura d’“adoctrinament” i d'una imposició inacceptable.

Manuel Acosta Elías, diputat de Vox, ha denunciat al Parlament que aquesta iniciativa "no respecta la biologia, no respecta la infància". En la seva intervenció, Acosta Elías carrega contra un programa que qualifica d’"enginyeria social" i que "desnaturalitza el desenvolupament humà". "Aquest programa no respon a una necessitat educativa real, sinó a una agenda d'enginyeria social", conclou Elías:

De passada, el diputat Acosta ha recordat que el seu grup parlamentari ja va aturar en la passada legislatura una mesura similar. Com ha explicat, amb l'últim Govern d'Aragonès es va intentar un programa similar que incloïa un taller de masturbació de Coeduca't per a nens de 3 anys. "Un contingut lamentable", ha recordat Acosta, "estem en un disbarat".

Per tot això, des de la formació d'Ignacio Garriga han assenyalat a les xarxes que "Aturem el “Taller de masturbació infantil” del Coeduca’t. Pararem aquesta barbaritat!".

El PP també carrega contra aquesta mesura

Aquesta postura no és exclusiva de Vox, ja que altres sectors conservadors, com el PP, també han mostrat el seu rebuig a la mesura. El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va expressar el seu amarg desacord amb el programa d'educació sexual a parvularis.

En una recent intervenció al Parlament, va qualificar de “nauseabund” i “siniestre” que s'imparteixi educació sexual a nens tan petits. Fernández ha afirmat que els nens han d'aprendre el que els correspon a la seva edat i no ser "sexualitzats" prematurament per l'Estat:

Mentrestant, el Govern continua defensant la mesura, assegurant que l'educació sexual és clau per prevenir la violència i l'abús. En la seva defensa de la mesura, el president Illa va vincular l'educació sexual a un "greu problema de pornografia i violència". Així mateix, va assegurar que seguia el criteri dels professionals educatius i que tots els continguts estan adaptats a les edats pertinents.