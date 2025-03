Junts i PSC s'enganxen al Parlament amb acusacions de masclisme i homofòbia

Els últims esdeveniments polítics han augmentat la tensió entre Junts i el PSC al Parlament de Catalunya. El caos a Rodalies ha obligat els postconvergents a pujar el to contra el Govern de Salvador Illa. Però en el ple d'aquest dimecres ha flotat també el malestar per les polèmiques declaracions del representant de la Generalitat a Perpinyà.

L'independentisme ha demanat al Govern que cessi Christopher Daniel Person per negar-se a parlar de 'Catalunya Nord'. Illa ha tancat la polèmica reafirmant Person en el seu càrrec i evitant entrar en debats nominalistes. Però la qüestió ha acabat esclatant en la sessió d'avui al Parlament, amb creuament d'acusacions entre Junts i el PSC.

El diputat de Junts Agustí Colomines ha obert foc contra el PSC, dient que "igual que hi ha micromasclismes també hi ha microespanyolismes". Va posar com a exemple els socialistes, "que no s'atreveixen a anomenar la Catalunya Nord".

Li va respondre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, fent referència a la seva expressió. "Jo li diré on pot trobar els micromasclismes, en la retahila de respostes al seu tuit aquest cap de setmana". Es referia als comentaris homòfobs contra Person, sota un tuit de Colomines.

Dalmau ha retret el silenci del diputat de Junts davant els atacs homòfobs a Person, i ha apel·lat a la seva responsabilitat com a representant públic. "Això implica també no callar quan hi ha insults que es deriven de les nostres publicacions", ha afegit.

El polèmic tuit de Colomines

Colomines va assenyalar en un tuit la "ignorància i fatxenderia" del delegat de la Generalitat a Perpinyà. "Li han pujat la categoria i el sou", seguia, "i resulta que és un ignorant".

L'independentisme que segueix Colomines es va sumar a la crítica, alguns d'ells subratllant la relació conjugal de Person amb l'alcalde del PSC a Cervera. Dalmau ha destacat aquests atacs com una mostra clara de masclisme i homofòbia. Homofòbia per la condició sexual de Person, i masclisme per valorar el seu càrrec en funció del seu marit.

Junts i PSC, a la grenya

Aquest ha estat només un dels focus de tensió entre Junts i PSC, la rivalitat dels quals al Parlament s'està incrementant. Junts va començar la legislatura tendint la mà al PSC, per exemple amb els pressupostos, i duent a terme una oposició de baixa intensitat. El PSC també va tenir gestos amb Junts, conscient de la fragilitat aritmètica del seu govern.

Però el caos a Rodalies ha fet que Junts abandoni l'oposició amable per ficar-se a la trinxera. En el ple monogràfic d'ahir van demanar la dimissió de la consellera de Territori, i avui han recriminat a Illa que governi sense pressupostos.

"Creu que és normal governar a trossos amb decrets llei i fent els pressupostos per la porta del darrere?", ha recriminat Albert Batet. Ha dit que la submissió d'Illa al PSOE perjudica les inversions a Catalunya, i ha reiterat la petició de cessament de la consellera. Ha acorralat Illa amb temes com la DGAIA, les infraestructures i la Catalunya Nord.