Es mofen de l'última acció de l'ANC per aconseguir la independència: 'Frikis'

L'ANC ha llançat una nova iniciativa per reivindicar la independència de Catalunya, aquesta vegada aprofitant la Volta ciclista a Catalunya. A través de les seves xarxes socials, l'ANC ha animat els independentistes a omplir d'estelades les carreteres durant la cursa. “Fem-nos veure! Demostrem que l'independentisme està molt viu!”, diuen des de l'ANC. Tanmateix, aquesta acció ha estat vista per molts com una mostra més de la seva irrellevància política:

L'organització, que alguna vegada va ser un referent de l'independentisme català, s'enfronta ara a crítiques dins del mateix espai independentista. En un context on el suport al procés ha disminuït significativament, l'ANC sembla seguir aferrant-se a estratègies obsoletes. Molts veuen en les seves accions, com la promoció d'estelades en esdeveniments esportius, una mostra de la desconnexió de l'ANC amb la realitat del moment.

El menyspreu cap a l'ANC ha estat evident a les xarxes socials, on usuaris no han dubtat a qualificar-la com “patètica”. “Plegueu pel bé de l'independentisme”, es llegeix en un dels comentaris. A aquests s'hi sumen expressions de frustració, com que “l'ANC és més inútil que ploure al mar”. Aquesta reacció reflecteix la creixent desafecció que existeix dins de l'independentisme cap a l'organització. “Frikis”, conclouen per enèsima vegada els usuaris.

L'edat no acompanya a l'ANC

El propi entorn de l'ANC ha anat perdent força entre les generacions més joves, com ho demostren les dades sociològiques posteriors al final de la majoria indepe. En termes generals, l'ANC té seguidors envellits i sense relleu generacional. Recentment, en un acte protagonitzat per Laura Borràs, es va poder comprovar una altra vegada aquesta realitat: un públic major i molt poc recorregut a les xarxes socials.

L'ANC, en definitiva, està atrapada en la nostàlgia d'un procés que ja no té suport social, i segueix intentant mobilitzar una població cada vegada més escèptica. Tanmateix, els seus esforços semblen ser cada vegada més una burla, més encara dins del seu propi espai polític. Les crítiques continuen multiplicant-se, però l'ANC insisteix a mantenir viva una causa que la majoria considera ja perduda: el procés.