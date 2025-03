Vox pone el grito en el cielo por el programa de educación sexual de la Generalitat

La reciente inclusión de la educación sexual en el programa escolar de Cataluña ha generado un fuerte debate político. La medida, que alcanzará incluso a niños de tres años, ha sido duramente criticada por las fuerzas conservadoras. En particular, Vox ha cargado contra lo que considera una sexualización de los menores, calificando la medida de “adoctrinamiento” y de una imposición inaceptable.

Manuel Acosta Elías, diputado de Vox, ha denunciado en el Parlament que esta iniciativa "no respeta la biología, no respeta la infancia". En su intervención, Acosta Elías carga contra un programa que califica de "ingeniería social" y que "desnaturaliza el desarrollo humano". "Este programa no responde a una necesidad educativa real, sino a una agenda de ingeniería social", concluye Elías:

De paso, el diputado Acosta ha recordado que su grupo parlamentario ya detuvo en la pasada legislatura una medida similar. Como ha explicado, con el último Govern de Aragonès se intentó un programa similar que incluía un taller de masturbación de Coeduca't para niños de 3 años. "Un contenido lamentable", ha recordado Acosta, "estamos en un sinsentido".

Por todo ello, desde la formación de Ignacio Garriga han señalado en redes que "Paramos el “Taller de masturbación infantil” del Coeduca’t. ¡Pararemos esta barbaridad!".

El PP también carga contra esta medida

Esta postura no es exclusiva de Vox, ya que otros sectores conservadores, como el PP, también han mostrado su rechazo a la medida. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, expresó su amargo desacuerdo con el programa de educación sexual en parvularios.

En una reciente intervención en el Parlament, calificó de “nauseabundo” y “siniestro” que se imparta educación sexual a niños tan pequeños. Fernández ha afirmado que los niños deben aprender lo que les corresponde a su edad y no ser "sexualizados" prematuramente por el Estado:

Mientras tanto, el Govern sigue defendiendo la medida, asegurando que la educación sexual es clave para prevenir la violencia y el abuso. En su defensa de la medida, el presidente Illa vinculó la educación sexual a un "grave problema de pornografía y violencia". Así mismo, aseguró que seguía el criterio de los profesionales educativos y que todos los contenidos están adaptados a las edades pertinentes.