Alta tensió entre Alejandro Fernández i Salvador Illa: 'Deixeu en pau els nens'

Escalada de tensió al Parlament de Catalunya arran d'una contundent intervenció d'Alejandro Fernández. El líder del PP ha retret al President de la Generalitat, Salvador Illa, el seu compromís d'introduir l'educació sexual integral a parvularis a partir del pròxim curs. El tema ha provocat una forta discussió entre ambdós en la sessió parlamentària d'aquest matí.

Aquesta vegada Alejandro Fernández ha abandonat la ironia per atacar amb duresa els plans del govern socialista i els seus socis. Uns plans que passen per impartir educació sexual a nens de tres anys. “Han perdut vostès el judici, senyor Illa?”, ha exclamat el diputat popular.

Alejandro Fernández li canta les quaranta al Govern

“Pots acceptar que no totes les idees del teu adversari són dolentes, encara que personalment no t'agradin. Però impartir educació sexual a nens de tres anys jo no ho tolero, no puc, ho sento”, ha afirmat visiblement enfadat.

Ha catalogat de “nauseabund” i “siniestre” el que pretén fer el govern del PSC per exigència d'ERC.

Ha recordat que els nens “no són de l'Estat ni del Govern, sinó de les seves famílies. I quan els entreguen temporalment al sistema educatiu és perquè adquireixin uns coneixements útils per a la seva vida. No perquè els robin la infància i avancin esdeveniments que no es corresponen amb aquesta edat”.

Ha advertit a Illa que hi ha “límits morals”, i que en democràcia els marca la Declaració dels Drets Humans. En especial, “el dret dels nens a preservar la seva infància sense veure's sexualitzats des dels tres anys”.

“Senyor Illa”, ha conclòs, “digueu-me el que vulguin, posin les cares que vulguin, però deixin en pau els nens”.

Rifirrafe entre Salvador Illa i el diputat del PP

En el seu torn de rèplica, Salvador Illa s'ha mostrat molt disgustat amb la intervenció del diputat popular. Considera que aquest “ha agafat un camí equivocat”.

Ambdós s'han enganxat quan Salvador Illa ha dit que “tenim un problema molt greu de pornografia i de violència”. Alejandro Fernández li ha cridat des del seu escó “què té a veure”. “Té a veure molt, perquè això es combat educant”, ha respost Illa mentre Fernández negava amb el cap i el semblant molt seriós.

El President ha aclarit que es guia pel que diuen els professionals, i assegura que tots els continguts estan adaptats a l'edat. Li ha exigit a Alejandro Fernández que "no frivolitzi amb això".