Vox denuncia l'agressió 'd'un radical d'esquerres' a un regidor a Catalunya

Antonio López, portaveu de Vox a Sant Andreu de la Barca, va acabar la nit de diumenge a urgències després de ser tombat d'una empenta. Segons va relatar a X el seu company de partit Daniel Lafuente, l'agressor, “un radical d'esquerres”, li va cridar “estic fins als collons de vosaltres!”. Tot seguit, el va colpejar, provocant la seva caiguda i un impacte al cap que va requerir trasllat en ambulància.

López va estar hospitalitzat fins a les cinc de la matinada. Ell mateix ha avançat que presentarà una denúncia per delicte d'odi. "Es quedarà sense cua el maleït energumen", assenyalava López a través de xarxes.

El secretari general de Vox i líder de la formació a Catalunya, Ignacio Garriga, va vincular l'agressió amb la “demonització” del partit en determinats mitjans i va advertir “d'un repunt de violència política” en les darreres setmanes. "Però han de saber que no farem ni un pas enrere: ni ideològicament ni amb el nostre activisme", conclou Garriga:

Un patró inquietant

L'incident no és un cas aïllat. Al contrari, revela un patró de violència política i simbòlica que es tolera a Catalunya des de la dècada processista. Des de 2014 els Mossos d'Esquadra han obert desenes de diligències per atacs a carpes, mítings o seus de formacions constitucionalistes.

L'entitat juvenil S'ha Acabat, per exemple, va patir fins a tres assetjaments a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs passat. Sense anar més lluny, l'1 d'octubre de 2024 diversos independentistes van envoltar la seva taula informativa. En aquest sentit, l'entitat juvenil ja ha aconseguit diversos èxits judicials davant la universitat pública, còmplice en la majoria dels casos d'aquesta violència.

La mateixa dinàmica colpeja partits que, tot i ser també independentistes, se situen fora de l'òrbita de l'esquerra processista. El 25 de gener un grup vinculat a Arran, organització juvenil de la CUP, va desmuntar per la força una carpa d'Aliança Catalana al barri barceloní de les Corts. Com ha passat ara amb Antonio López, un simpatitzant d'AC va caure a terra, es va colpejar la nuca i va ser evacuat a l'Hospital Clínic.

Els Mossos van detenir tres implicats, que avui afronten càrrecs per lesions i coaccions. Això, però, no és obstacle perquè premsa i partits hagin blanquejat aquesta i altres agressions. En el cas de la carpa d'AC, cal recordar que TV3 va parlar de "baralles" i "incidents" quan les imatges mostren una clara agressió per part dels radicals.

Ens trobem, doncs, davant d'un patró de violència simbòlica de baixa intensitat que es torna física en contextos electorals o en actes visibles d'altres partits. El manual sol repetir-se. Escarni verbal, trencament de material de propaganda i, quan hi ha oposició física, empentes o cops.