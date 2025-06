Victòria ‘històrica’ de S'ha Acabat: 2 anys de presó per als agressors de la UPF

Fins fa poc, les universitats catalanes eren un feu privat del separatisme i l'esquerra radical. El sindicat estudiantil patriòtic S'ha Acabat ha aconseguit desafiar el totalitarisme i anar fent-se un espai a les universitats. Aquesta setmana ha obtingut una nova i important victòria als tribunals.

L'Audiència Provincial de Barcelona ha augmentat de 18 mesos a dos anys la condemna a quatre separatistes que van agredir S'ha Acabat. Els fets van tenir lloc a la fira d'entitats de la Universitat Pompeu Fabra, el febrer de 2022. Els condemnats van atacar la carpa del sindicat patriòtic i van fer fora els seus membres del recinte.

El Jutjat Penal número 20 de Barcelona va condemnar els acusats a un any i mig de presó. Tant les defenses com l'acusació van presentar recursos d'apel·lació. L'Audiència Provincial ha desestimat els recursos de les defenses, mentre que ha acceptat augmentar la pena tal com va reclamar l'acusació.

Hi va haver discriminació ideològica

El tribunal ha acceptat rebaixar la quantia que els acusats han de pagar en concepte de responsabilitat civil. Però ha considerat que l'agressió va estar motivada per raons ideològiques, i per aquest motiu ha augmentat la pena d'un any i mig a dos.

La sentència, ja ferma, conclou que els acusats van impedir l'exercici del dret de reunió mitjançant l'ús de la violència. I que, a més, ho van fer moguts per un "rebuig i intolerància cap a la ideologia" dels agredits.

El tribunal considera oportú elevar la qualificació, que passa de simples coaccions a un delicte contra els drets fonamentals amb agreujant de discriminació ideològica. Per aquesta raó, condemna els acusats a una pena de privació de llibertat de dos anys. Organitzacions d'esquerres i antifeixistes han advertit d'una "deriva judicial" que criminalitza el "dret de protesta".

'Seguirem combatent'

El sindicat S'ha Acabat ha proclamat victòria i ha mostrat la seva voluntat de "seguir combatent el totalitarisme". En un missatge a X, els estudiants han mostrat la seva satisfacció per la sentència. "Amb aquesta sentència, la justícia diu alt i clar que la discriminació ideològica i el totalitarisme no tenen cabuda a les universitats"

S'ha Acabat ha qualificat la sentència de "precedent històric" en la defensa de la "llibertat d'expressió". Recentment, també van aconseguir tombar el veto a la fira d'entitats de la UAB. El sindicat continua sumant victòries als tribunals i eixamplant espais de llibertat a les universitats públiques catalanes.