S'ha Acabat obre pas a les universitats catalanes desafiant els radicals

Durant anys, les universitats catalanes han estat marcades per un ambient d'hegemonia ideològica lligada a l'independentisme i a sectors radicals d'esquerra. Les expressions contràries al consens processista han estat objecte d'exclusió, cancel·lació i fins i tot violència física. Tanmateix, aquest panorama comença a mostrar signes de canvi. El sindicat estudiantil S’ha Acabat ha aconseguit obrir-se pas i consolidar la seva presència en diversos centres universitaris, malgrat la forta oposició de col·lectius separatistes.

Una de les victòries més significatives per a aquest grup es va produir recentment als tribunals. L'Audiència Provincial de Barcelona va elevar a dos anys la condemna contra quatre estudiants separatistes que van agredir membres de S’ha Acabat durant un acte a la Universitat Pompeu Fabra. L'atac, que va tenir lloc el febrer de 2022, va ser motivat per raons ideològiques, segons reconeix la sentència. Els agressors van impedir el dret de reunió de l'entitat mitjançant l'ús de la violència, cosa que va derivar en la tipificació d'un delicte contra els drets fonamentals.

Aquesta sentència judicial no només reforça el dret a la llibertat ideològica i d'expressió en l'entorn universitari. També estableix un precedent contra la impunitat de la violència política, una dinàmica que ha estat present en diversos campus catalans. Des de S’ha Acabat, van qualificar la resolució com un “precedent històric” i van reafirmar el seu compromís de continuar combatent el que consideren un clima de totalitarisme ideològic.

Un altre èxit judicial recent va ser l'anul·lació del veto imposat per la Universitat Autònoma de Barcelona a la seva participació a la fira d'entitats. La UAB va argumentar que la presència del sindicat constitucionalista podia generar conflictes. Tanmateix, el tribunal va reconèixer que aquesta prohibició constituïa una forma de discriminació ideològica. La resolució va permetre a S’ha Acabat instal·lar la seva carpa informativa al costat de la resta d'organitzacions, incloent-hi col·lectius de caràcter separatista com el SEPC.

La universitat processista també s'esfondra

Aquestes sentències es produeixen en un context en què les universitats catalanes evidencien les tensions d'una etapa posterior a l'auge del procés. Diversos episodis recents, com la cancel·lació de conferències, els escarnis a docents o les irrupcions en actes institucionals, reflecteixen la persistència de sectors organitzats que rebutgen la pluralitat ideològica. La Universitat de Barcelona, per exemple, va suspendre la intervenció de l'historiador Fernando Paz després de pressions de col·lectius que van qualificar la seva presència com a “discurs d'odi”.

Tanmateix, la resposta judicial a aquests actes d'exclusió ha començat a corregir part del desequilibri. En aquest sentit, l'expansió de S’ha Acabat s'interpreta també com un senyal del desgast del model processista als campus. El domini ideològic construït durant més d'una dècada mostra ara fissures, com en general passa a Catalunya en tots els àmbits.