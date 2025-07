VÍDEO | El darrer caos a l'escola catalana: 57.000 afectats per un suposat error

Al vídeo que trobaràs a la part superior de la notícia t'explico el nou i últim desastre al sistema educatiu català. A ple 21 de juliol, 57.000 docents a Catalunya encara no sabien on treballaran el proper curs.

I no ho sabien perquè la Conselleria va fer malament el sorteig d'adjudicacions. Bravo, és clar que sí. Finalment, aquest dilluns es van adjudicar les places, però hi ha tornat a haver desenes de queixes.

Segons la consellera Ester Niubó, resulta que UNA SOLA PERSONA del departament (repeteixo, UNA SOLA PERSONA) va decidir de manera "deliberada" i unilateral saltar-se la normativa i això obligarà a repetir el sorteig d'adjudicacions.

La consellera Niubó diu que "depurarem responsabilitats", que sembla que afectaran aquesta SOLA PERSONA que va manipular de manera "deliberada" el sorteig. No fos cas que féssim canvis més profunds i estructurals o que algú més assumís responsabilitats eh.

És evident que aquesta persona que ha sabotejat les adjudicacions ha de pagar pel que ha fet, però una cosa.

De veritat només hi haurà un cap de turc? Ningú es planteja com pot ser que una cosa tan important com l'adjudicació de places la pugui sabotejar UNA SOLA PERSONA?

Estem parlant d'un departament que té uns 30 alts càrrecs i eventuals cobrant entre 73.000 i 124.000 euros anuals. Cap d'ells no supervisa res ni assumirà cap responsabilitat?

I estem parlant d'un departament gegantí, amb més de 300 secretaries, direccions generals, subdireccions, gabinets, serveis, àrees, etc. Tota aquesta superestructura amb la seva corresponent gent cobrant un sou públic perquè UNA SOLA PERSONA pugui sabotejar el sorteig d'adjudicacions? De veritat? I la culpa és només d'aquesta UNA SOLA PERSONA?

Consellera Niubó, deixi'm dubtar que es depuraran responsabilitats. Perquè si realment fos així, fa temps que segurament no hi quedaria ni l'apuntador. Perquè mentre s'assenyala una sola persona, que ha de pagar per tot el que ha fet, el Departament segueix ple de gent que durant anys ha omplert les aules de pantalles i teories pedagogistes de la Fundació Bofill que l'únic que han fet és enfonsar el sistema educatiu català. I aquí, qui en surt perjudicat, són els docents i especialment els nens i nenes, és a dir, els alumnes, que sempre són qui acaben pagant els plats trencats sense tenir cap culpa.