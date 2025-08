Un exregidor afí a Puigdemont sacseja el vesper: Pacte Junts-Aliança Catalana?

Aliança Catalana s'ha convertit en el gran maldecap d'un Carles Puigdemont en caiguda lliure. En la seva reaparició el diumenge 27 de juliol al sud de França, l'expresident va carregar contra el partit de Sílvia Orriols i va moderar el seu discurs sobre la immigració. Forma part de la seva estratègia per frenar l'auge dels identitaris i l'enfonsament de Junts.

És evident que el partit de Carles Puigdemont té un problema amb Aliança Catalana, que està creixent a costa dels seus vots. Però on alguns veuen una amenaça, d'altres contemplen una oportunitat.

L'exregidor de Junts a Altafulla Héctor López Bofill ha tornat a agitar la possibilitat d'una aliança entre juntaires i orriolistes per governar Catalunya. Bofill, que va ser regidor entre 2019 i 2023, també és algú proper a Carles Puigdemont. L'expresident va mostrar públicament el seu suport a Bofill quan va ser jutjat per uns tuits durant el Procés.

Bofill és a més algú rellevant pel seu perfil acadèmic: jurista i escriptor, exerceix com a professor de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Però també és cert que la seva renúncia com a regidor el va allunyar de l'entorn de Puigdemont. Cal destacar que Bofill no exerceix cap influència sobre Junts, sinó que actua més aviat com un vers lliure.

Però les seves opinions reflecteixen el sentir d'una part important de l'electorat de Junts, que no veu Aliança Catalana com a rival sinó com a aliat natural. Bofill ha plantejat que davant el bloqueig polític actual a Catalunya, Junts només pot escollir entre un pacte amb el PSC o una aliança amb Orriols.

No és la primera vegada que obre aquesta porta. Fa uns mesos va plantejar que “Junts només podrà tornar a governar amb un projecte independentista pactant amb Aliança Catalana”

Una aliança natural

Estratègicament, la proposta d'Héctor López Bofill no sembla tan desgavellada. Junts va iniciar recentment un gir a la dreta, en qüestions com l'economia, la fiscalitat, la seguretat i la immigració. Això l'allunya dels seus antics socis independentistes, ERC i la CUP, i el situa en la mateixa òrbita que el partit de Sílvia Orriols.

La política catalana es troba a més en un procés d'oscil·lació ideològica on les dretes pugen i les esquerres s'enfonsen. Ocupar l'espai del nacionalisme conservador sembla ara mateix la millor opció per a Puigdemont per reflotar el seu projecte.

N'hi ha prou amb fer una ullada als comentaris de la publicació de Bofill per veure que genera entusiasme entre una part important de l'electorat. Alhora, molts ho veuen impossible i fins i tot creuen que Junts pactaria abans amb el PSC que amb Sílvia Orriols. Hi ha qui planteja que Junts està condemnat, i que sota el comandament de Puigdemont no tornaran a governar mai més.

Lluny de la majoria

Una altra cosa és l'aritmètica, ja que de moment Junts i Aliança Catalana estan lluny de sumar una majoria suficient per a la governabilitat. Amb els regidors actuals (35 + 2), Puigdemont i Orriols necessiten 31 diputats més per a la majoria absoluta.

Les enquestes assenyalen un creixement pronunciat d'Aliança Catalana, que podria arribar fins als deu escons. Però també mostren un estancament i fins i tot una pèrdua de representació del partit de Puigdemont. Això indica que el nacionalisme conservador té un espai limitat lluny de la majoria social de Catalunya.

Això obliga Junts i Aliança Catalana a una competència ferotge per ocupar aquest espai, la qual cosa impedeix per ara un acostament. Però és evident que Bofill no està sol: cada cop més votants de Junts veuen aquesta fórmula com la favorita per tornar a governar.