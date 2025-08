VÍDEO: Indignació a Catalunya per l'atac d’un magribí a una caixera amb lleixiu

Completa indignació a Catalunya després del brutal assalt a una treballadora de benzinera a Nou Barris (Barcelona). Un magribí va ruixar amb lleixiu la cara de la dependenta per robar els diners de la caixa. Les imatges, gravades per les càmeres de seguretat, han desfermat una onada de fúria a les xarxes socials.

L'atac va tenir lloc aquest diumenge, cap a les tres de la tarda. L'agressor es va acostar al taulell simulant pagar una ampolla d'aigua i una altra de lleixiu. Quan la caixera es va girar a l'ordinador, li va llençar el líquid corrosiu al rostre. Tot seguit, va saltar a l'interior del taulell, va buidar la caixa registradora i va fugir

La víctima va ser atesa d'urgència i està fora de perill, però ha presentat denúncia. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, tot i que l'agressor encara no ha estat identificat. La policia no descarta detenir-lo en les pròximes hores. De fet, fonts d'El Caso asseguren que, tot i que no és un procediment habitual, no és el primer assalt d'aquest tipus a Barcelona

Xarxes socials: indignació i cansament

El vídeo de l'atac amb lleixiu ha incendiat les xarxes. Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero, era contundent. “No hi ha lloc a Espanya per a aquests salvatges. Fora del nostre país”. Altres usuaris clamaven per deportacions: “Els immigrants que delinqueixen han de ser expulsats sense dubtar-ho”

La sensació d'impunitat entre la ciutadania és cada cop més gran, a causa, és clar, del perfil dels delinqüents i de la multireincidència. Molts vinculen aquest cas a la permissivitat general davant d'okupacions, empadronaments il·legals i altres àmbits criminals. Es tracta d'un còctel molt problemàtic que, com és habitual, afecta els barris de les classes populars

Nou Barris, un barri en escac

L'atac ha reactivat la indignació a Nou Barris. I és que, fa menys de dos mesos, el passat 26 de juny, centenars de veïns van sortir al carrer per denunciar la situació “insostenible” del barri. L'obertura del Centre de Primera Acollida ha provocat, segons els residents, un augment de la violència, el vandalisme i la brutícia

“Ens han destrossat el barri”, cridaven a la protesta de juny. Els veïns denuncien robatoris, agressions i ocupació d'espais públics. També apunten a la passivitat de l'Ajuntament de Barcelona; ni les queixes ni les manifestacions han servit per frenar el deteriorament del barri