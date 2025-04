Un violador marroquí podria quedar al carrer a Barcelona en els pròxims dies

Un violador marroquí condemnat i amb alt risc de reincidir podria quedar en llibertat a Barcelona en els pròxims dies. Actualment, es troba al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la ciutat, però la seva expulsió al Marroc encara està pendent de resolució. Si el procés de repatriació no es concreta abans de mitjans d'abril, podria quedar lliure i sortir als carrers de la ciutat.

Aquest jove, que no té documentació i que el Marroc no ha aconseguit identificar, va ser condemnat el 2021 per agredir sexualment una dona. Tot i ser considerat d'"alt risc de reincidència" pels informes policials, la seva repatriació al Marroc depèn del lliurament d'un passaport o salconduit per part del consolat. El risc que quedi lliure augmenta si no s'aconsegueix aquesta documentació abans de la data límit.

Fonts consultades per RAC1 indiquen que la situació és preocupant, ja que no es tracta d'un simple robatori o infracció menor. Els informes assenyalen que l'agressor no ha mostrat empatia per la víctima i que el seu comportament suggereix una alta probabilitat de reincidir en delictes violents. Tot i els intents per part de les autoritats espanyoles per deportar-lo, el procés continua estancat a causa dels tràmits burocràtics amb el consolat marroquí.

Catalunya va tancar l'any liderant les agressions sexuals a tot l'Estat

L'augment de les agressions sexuals a Catalunya s'ha convertit en una de les principals preocupacions de seguretat pública. Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, les províncies catalanes lideren les xifres de delictes sexuals a Espanya. Durant els primers nou mesos de l'any, Catalunya va registrar 16 o més agressions sexuals per cada 100.000 habitants, amb Lleida al capdavant.

L'Hospital Clínic de Barcelona ja va alertar sobre la creixent violència sexual a la ciutat, qualificant-la de "problema de salut pública". Les dades indiquen que el 44% de les víctimes són menors de 25 anys, i gairebé el 60% de les agressions van ser violacions. Aquest increment en els delictes sexuals a Catalunya posa de manifest la necessitat de revisar les polítiques de seguretat i prevenció a la regió.

La situació evidencia que, malgrat les polítiques implementades, les agressions sexuals continuen sent un greu problema a Catalunya. Així mateix, dades recents del Ministeri de l'Interior mostren que, en el que portem de 2025, els estrangers han comès la meitat dels feminicidis d'Espanya. Donat el seu pes poblacional, es conclou que tenen una tendència quatre vegades més gran a cometre aquesta classe de delictes.