Els estrangers cometen quatre vegades més feminicidis que els espanyols en 2025

Segons les últimes dades, durant el primer trimestre de 2025 la meitat dels feminicidis els van cometre estrangers. Aquesta és una tendència que, en qualsevol cas, no és nova. El 2023, el percentatge era del 44,8%, i el 2024 del 36,2%.

Així ho revelen les dades del Ministeri d'Igualtat que ha desgranat The Objective. Si es fa una anàlisi comparativa, s'observa que en aquests moments els estrangers multipliquen per 4 (en proporció) els espanyols. Això obeeix al fet que la població estrangera és molt menor en el total, concretament el 13,4%.

Més evident resulta la tendència si s'utilitza la sèrie històrica. El 2003 (data de l'inici de les dades oficials), els estrangers només cometien el 15,5% dels feminicidis. Ara, en canvi, el percentatge s'ha triplicat a raó de vint anys.

Si es creuen aquestes dades amb l'INE es pot afinar la distribució geogràfica dels feminicidis. De les sis víctimes que portem el 2025 la meitat residien a Andalusia i Catalunya, comunitats on la població estrangera ha crescut molt. De fet, Andalusia i Catalunya van acaparar gairebé la meitat dels feminicidis (45,8%) del 2024.

Dividit per nacionalitats, la població marroquina presenta una probabilitat 5,7 vegades més gran que la mitjana de cometre aquesta mena de crims. Això també obeeix al seu pes relatiu dins del total de la població. D'altra banda, els romanesos cometen 3,4 vegades més assassinats de dones que els autòctons.

Un debat problemàtic

Aquest tema resulta molt problemàtic per a l'esquerra, que atribueix el masclisme i els feminicidis a la condició dels homes i no a les cultures. Quan es presenten aquesta mena de dades, és habitual que figures d'esquerra diguin que el masclisme no té nacionalitat. Al contrari, ho consideren “transversal” al “patriarcat”.

De fet, assenyalar el vincle entre la criminalitat i el creixement de població estrangera pot comportar conseqüències legals. Aquesta mateixa setmana, el portaveu de Vox, Jose Antonio Fúster, va ser denunciat pels Mossos per mostrar un atestat de detencions a Barcelona, que copen persones estrangeres. Això tampoc resulta una novetat perquè va ser la pròpia Guàrdia Urbana la que ja va explicar que el 80% de les detencions a Barcelona són d'estrangers.