Tres intrusos entren a casa del líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga

Ignacio Garriga, líder de Vox a Catalunya, ha denunciat una violació del seu domicili. Segons la denúncia presentada, els fets van ocórrer el passat diumenge 30 de març, quan Garriga i la seva família no eren a casa.

En tornar al domicili, a la tarda, “es van adonar que el dormitori principal tenia diversos calaixos oberts i estava tot regirat”, explica la denúncia presentada. Tot apunta que van ser tres els intrusos a l'habitatge del polític, però de moment no han estat identificats.

Garriga, qui és el segon polític amb més seguretat a Catalunya, després del president Illa, està constantment escortat per dos agents i contra vigilància. La intrusió al seu domicili ha posat en evidència un error en els protocols de seguretat del dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Aquest fet ha generat malestar entre les autoritats policials, ja que precisament l'alta protecció de Garriga hauria d'haver evitat aquesta situació.

Lladres que no s'emporten res

El més estrany d'aquesta violació de domicili és que, malgrat manipular objectes de valor, els intrusos no es van emportar res. Al dormitori principal, per exemple, van deixar sobre el llit un rellotge d'alta gamma i un anell que originalment estaven guardats als calaixos, segons consta a l'atestat policial.

“No es van emportar res”, han explicat des del partit a Vozpopuli, cosa que indica que la intrusió podria tenir motius diferents dels d'un robatori comú. “Com es dedueix a la denúncia, hi ha indicis per investigar més enllà de simples lladres”, diuen des de Vox.

L'informe policial també revela que els armaris de roba van ser manipulats, especialment el de Garriga, cosa que sembla indicar que els intrusos estaven buscant alguna cosa en particular. A més, la càmera de videovigilància al bressol del seu nadó va ser trencada, i un sensor de seguretat va ser tirat a terra. Això constata que es tracta d'un assalt planificat.

Després de l'incident, fonts properes al líder de Vox han assenyalat que és necessari reforçar la seva seguretat i revisar els protocols de protecció. No només per la transcendència social de Garriga, sinó perquè també és pare de cinc fills menors. De moment, Garriga encara no ha fet declaracions oficials.