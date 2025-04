Un violador marroquí podría quedar en la calle en Barcelona en los próximos días

Un violador marroquí condenado y con alto riesgo de reincidir podría quedar en libertad en Barcelona en los próximos días. Actualmente, se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ciudad, pero su expulsión a Marruecos todavía está pendiente de resolución. Si el proceso de repatriación no se concreta antes de mediados de abril, podría quedar libre y salir a las calles de la ciudad.

Este joven, que no tiene documentación y que Marruecos no ha conseguido identificar, fue condenado en 2021 por agredir sexualmente a una mujer. A pesar de ser considerado de "alto riesgo de reincidencia" por los informes policiales, su repatriación a Marruecos depende de la entrega de un pasaporte o salvoconducto por parte del consulado. El riesgo de que quede libre aumenta si no se consigue esa documentación antes de la fecha límite.

Fuentes consultadas por RAC1 indican que la situación es preocupante, ya que no se trata de un simple robo o infracción menor. Los informes señalan que el agresor no ha mostrado empatía por la víctima y que su comportamiento sugiere una alta probabilidad de reincidir en delitos violentos. A pesar de los intentos por parte de las autoridades españolas para deportarlo, el proceso sigue estancado debido a los trámites burocráticos con el consulado marroquí.

Cataluña cerró el año liderando las agresiones sexuales en todo el Estado

El aumento de las agresiones sexuales en Cataluña se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad pública. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, las provincias catalanas lideran las cifras de delitos sexuales en España. Durante los primeros nueve meses del año, Cataluña registró 16 o más agresiones sexuales por cada 100.000 habitantes, con Lérida a la cabeza.

El Hospital Clínic de Barcelona ya alertó sobre la creciente violencia sexual en la ciudad, calificándola de un "problema de salud pública". Los datos indican que el 44% de las víctimas son menores de 25 años, y casi el 60% de las agresiones fueron violaciones. Este incremento en los delitos sexuales en Cataluña pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas de seguridad y prevención en la región.

La situación evidencia que, a pesar de las políticas implementadas, las agresiones sexuales continúan siendo un grave problema en Cataluña. Así mismo, datos recientes del Ministerio del Interior muestran que, en lo que llevamos de 2025, los extranjeros han cometido la mitad de los feminicidios de España. Dado su peso poblacional, se concluye que tienen una tendencia cuatro veces mayor a cometer esta clase de delitos.