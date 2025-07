La vinyeta humorística del Diari de Tarragona mofant-se de la dimissió de Laia Estrada

La política catalana ha tingut aquesta setmana el seu revulsiu gràfic en forma de vinyeta. L’humorista gràfic Napi, del Diari de Tarragona, ha publicat una il·lustració que ha despertat rialles i aplaudiments. Amb només un dibuix de pocs traços, Napi ha recollit la situació actual de la CUP.

La imatge, que ironitza sobre la recent dimissió de la diputada de la CUP Laia Estrada, representa el rei Felip VI al faristol del Parlament girant una fotografia de la mateixa Estrada. Es tracta d’un clar joc de miralls satíric amb l’acció que va protagonitzar la diputada tarragonina setmanes enrere.

L’escena no ha passat desapercebuda a les xarxes. El líder del PP català, Alejandro Fernández, i crític habitual de la CUP, no va dubtar a compartir la vinyeta al seu perfil de X. “Absoluta genialitat de Napi el dia de la sortida del Parlament de Laia Estrada de la CUP”, deia el líder popular:

Un comiat amb rerefons polític

Laia Estrada va anunciar la seva dimissió aquesta setmana a través de la xarxa social X, adduint “discrepàncies polítiques”. Tot i que no va detallar públicament els seus motius, la seva marxa s’interpreta com un rebuig clar al gir estratègic pactista que està emprenent la CUP. Aquesta línia, més procliu a assolir acords al Parlament amb forces com el PSC, ha generat tensions internes i obert una escletxa entre sectors pragmàtics i el corrent rupturista.

L’ara exdiputada ha estat una de les veus més combatives contra el "règim del 78" i l’“espanyolisme d’esquerres”. De fet, va ser ella autora de la frase que el PSC d’Illa era el "més espanyolista i de dretes de la història". Va ser precisament en aquest marc quan va trencar una fotografia del rei Felip VI.

Per la resta, aquesta anècdota, així com la dimissió d’Estrada, és un altre dels molts exemples que aquesta legislatura és de pur reajustament. En el cas de la CUP, la formació ha intentat alliberar-se de servituds passades. Entre altres coses, això incloïa ser un partit ‘de facto’ inútil o, com a molt, potenciador de governs processistes.

El camí dels antisistema integrats de Catalunya ha consistit a acabar en el pragmatisme de sostenir el PSC. Caldrà veure com reben això els ciutadans de cara al futur. El que és segur és que, amb la fi de la majoria indepe, la CUP té ara el seu darrer cartutx