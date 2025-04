VÍDEO | Ignacio Garriga arrasa entre els joves i causa sensació a les xarxes

Ignacio Garriga, líder de Vox a Catalunya, va causar sensació a les xarxes després de la seva participació en el Saló de l'Ensenyament. En l'esdeveniment, Garriga va rebre el suport de nombrosos joves que van aplaudir i animar el polític. Les imatges de la trobada s'han tornat virals, assolint gairebé un milió de reproduccions, una xifra elevada per a la publicació d'un partit.

En el vídeo, es pot veure com diversos joves s'acosten a Garriga per mostrar-li el seu suport. Alguns fins i tot li demanen que els enviï un missatge de veu als seus amics i familiars. En un moment, un jove li demana que no prohibeixin el català si Vox arriba al poder, al que Garriga respon: "Això mai, que no et menteixin, nosaltres estimem tant el català com l'espanyol":

Més enllà de l'anècdota, aquest episodi reflecteix una tendència sociològica que ja confirmen les dades demoscòpiques. Segons l'últim baròmetre del CEO, Vox és el partit preferit pels joves a Catalunya. Un 17,71% dels joves d'entre 18 i 21 anys votaria a Vox si les eleccions autonòmiques se celebressin ara.

L'enquesta també assenyala que ERC és la segona opció entre els joves, amb un 14,58% de suport. El PSC ocupa el tercer lloc amb un 12,50%, seguit de Junts amb un 8,33%. Aquestes dades revelen la creixent popularitat de Vox entre els més joves a Catalunya.

El PP, per la seva banda, obté un 6,25% dels vots, mentre que els comuns es queden amb un 5,21%. La CUP aconsegueix un 4,17%, i Aliança Catalana obté el 3,13%. A més, un 12% dels joves assegura que no votaria i un 11,46% no sap quina opció triar.

Canvi de tendència

Aquests resultats subratllen el canvi en les preferències polítiques dels joves catalans. I, novament, cal imputar aquests canvis al final de la dècada processista. I és que, si es miren anteriors edicions del CEO, es comprova que els joves han deixat de ser els més independentistes, com passava durant els últims deu anys.

Paral·lelament a això, els profunds canvis socials que viu Occident mostren que les forces identitàries recullen el vot majoritari entre els joves. L'última vegada que es va comprovar això va ser amb les eleccions europees. A França i a Alemanya, per exemple, el RN i l'AfD van arrasar entre els més joves.