VÍDEO | Santiago Espot denuncia el model econòmic 'que està matant Barcelona'

Santiago Espot, conegut per les seves fermes posicions independentistes i nacionalistes, fa un temps que denuncia la decadència de Barcelona en diversos àmbits. Un repàs a les seves xarxes socials mostra un rosari de crítiques cap al turisme de masses, la inseguretat, la brutícia o la pèrdua d'identitat. Tot això s'inscriu en un projecte denominat DefensemBarcelona i que potser trobarà una traducció política (municipal) en el futur.

Recentment, Espot va oferir una explicació sobre el “model econòmic” que, en la seva opinió, està darrere d'aquesta degradació de la ciutat. En essència, es redueix a una combinació de sector serveis (turisme, principalment) i una mà d'obra barata en forma d'immigració. “Tot per enriquir els lobbies de la ciutat”, denuncia Espot:

Assenyalament a les elits

Certament, el model econòmic de Catalunya, amb Barcelona al capdavant, consisteix en sector serveis i concentració poblacional. Això és el que explica dos dels elements més distintius de la degradació de la ciutat. El primer és el col·lapse dels serveis públics, i el segon és el preu de l'habitatge, que no pot digerir l'alta demanda.

“S'ha instal·lat un model hegemònic i pervers”, diu Espot. El sector serveis “provoca una importació massiva de mà d'obra barata, disposada a treballar en condicions que els autòctons no estan disposats”.

I tot això, conclou Espot, és indissociable d'unes “elits econòmiques a la capital de Catalunya que, en forma de lobby, són els impulsors i responsables d'aquest model, apadrinat i tolerat pels diversos governs municipals”. Aquesta crítica és notable si es té en compte que el processisme clàssic d'ERC i Junts s'ha destacat per molestar el menys possible a les elits econòmiques.

Per ara, tota aquesta activitat en xarxes d'Espot, així com d'altres impulsors de DefensemBarcelona, no s'ha traduït explícitament en una nova força política. En qualsevol cas, és de suposar que estan calibrant l'acollida del projecte per llançar-lo a l'arena política. En aquest cas, s'afegiria un nou actor polític a la molt fragmentada i complexa política catalana, que clarament està abandonant l'època processista.