Vídeo: Baralla entre estrangers a Calella després de la negativa de l’alcalde a empadronar
L'alcalde Buch ja va dir que l'exigència d'empadronar persones en un hotel era 'rocambolesca'
La tensió que viu Calella arran de la polèmica per l'empadronament de treballadors estrangers s'ha traslladat en les últimes hores a un hotel de la localitat. Allà s'hi va produir una baralla entre diversos dels empleats que participen en les obres d'ampliació del Camp Nou. A través de xarxes, alguns usuaris expressaven el seu malestar per la presència d'aquests treballadors.
Una de les publicacions assenyalava directament l'empresa implicada i la propietat de l'hotel. "Limak no fa res i deixa que els seus empleats protagonitzin aquests escàndols cada dia, i deixin els llocs per on passen fets una porqueria". Els fets van tenir lloc a l'Hotel Esplai, on està allotjat un grup nombrós d'aquests empleats
Un rerefons polític
L'aldarull coincideix amb la negativa de l'alcalde, Marc Buch, a inscriure al padró prop de 200 d'ells. I és que recentment, l'alcalde Buch insistia que l'exigència d'empadronar aquests treballadors li semblava "rocambolesca". Al parer de l'alcalde, Calella ja ha assumit una càrrega significativa amb la presència d'empleats vinculats a l'obra del Camp Nou.
En aquest sentit, insistia que els nous empadronaments s'han d'ajustar a la llei. Altrament, s'exigeix a l'ajuntament coses inversemblants com empadronar persones en hotels, coves o contenidors. Aquestes crítiques han convertit Buch en un dels pocs alcaldes 'juntaires' que des del principi van alçar la veu contra aquesta situació.
De passada, l'alcalde Buch recordava que Catalunya arrossega des de fa anys un problema amb el padró fraudulent. I les dades certament li donen la raó. En pocs mesos s'han detectat casos fraudulents en ciutats com Barcelona, Sant Cugat o Girona. A Sant Cugat, per exemple, el consistori ha hagut de donar de baixa ni més ni menys que quatre mil persones.
En paraules de Buch, aquest fenomen converteix el registre en un "colador" de problemes que acaba repercutint en la convivència ciutadana. I la mostra és en aquests recents aldarulls a l'hotel. Encara més problemàtica és la pressió sobre els serveis socials perquè, com és sabut, el padró és la porta d'entrada als drets socials. En ciutats com Olot s'ha demanat explícitament un debat sobre aquesta qüestió davant la impossibilitat de mantenir la qualitat dels serveis.
