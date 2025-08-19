Vox portarà al Parlament el col·lapse de la sanitat i les llistes d’espera a Catalunya
Ignacio Garriga demana un debat monogràfic i retallar despesa innecessària
Vox ha decidit portar al Parlament la situació crítica de la sanitat pública i les llistes d'espera que pateixen milers de ciutadans. La formació denuncia que la gestió actual provoca un col·lapse que es tradueix en demores de mesos per a operacions quirúrgiques i en la saturació d'urgències. Des de Vox denuncien que la despesa sanitària per habitant a Catalunya està molt per sota d'altres comunitats.
La formació liderada per Ignacio Garriga assenyala, a més, que la inversió en determinats programes d'atenció social i cooperació internacional està sent prioritària davant la salut dels ciutadans. Vox considera que aquesta gestió està erosionant la confiança en el sistema públic i reclama mesures urgents per revertir la situació. "És intolerable que es destinin 4.000 € per mena i únicament 1.442 € per habitant en sanitat", denunciava Garriga.
Diferències d'inversió i repercussió en l'atenció
A Catalunya, la despesa sanitària per habitant arriba als 1.442 euros, davant dels 2.436 euros que es destinen a Astúries. Des de Vox critiquen que aquesta diferència se suma a partides milionàries destinades a programes d'acollida i cooperació, mentre milers de catalans esperen mesos per ser atesos. Garriga insisteix que la situació és "insostenible" i exigeix un debat específic al Parlament.
En qualsevol cas, el problema no es limita al pressupost. Els hospitals catalans han registrat un augment constant de pacients a urgències, amb xifres rècord els darrers anys. Més de 10.000 persones acudeixen diàriament a aquestes unitats, cosa que genera saturació i dificulta l'atenció ràpida i eficaç. L'acumulació de pacients també allarga els temps d'espera quirúrgica, superant en molts casos els sis mesos i fins i tot l'any.
Per a Vox, l'estructura administrativa actual i les despeses supèrflues són part de l'arrel del col·lapse. La formació proposa reduir organismes dependents de la Generalitat, eliminar subvencions a sindicats, partits polítics i altres entitats.
Consequències de la gestió i necessitat de reformes
La situació ha generat alarma tant en pacients com en professionals. Catalunya lidera el país en llistes d'espera quirúrgiques i acumula un dèficit d'entre 3.000 i 5.000 milions d'euros en el sistema sanitari. A aquest problema s'hi sumen la manca de personal suficient i la pressió que suposa un creixement poblacional constant.
El comitè d'experts nomenat pel Govern treballa en la primera actualització del sistema sanitari en quaranta anys, amb la prioritat de reforçar l'atenció primària. Tanmateix, Vox adverteix que aquestes reformes arriben tard i no poden substituir un augment real de recursos. Com és públic i notori, l'origen del problema és la gran pressió migratòria que hi ha sobre Catalunya.
