La detenció d’un multireincident que indigna Catalunya: 8 robatoris en dos dies
Fins que no arribin reformes legals profundes, la multireincidència quedarà impune
Un nou cas de multireincidència ha tornat a generar indignació a Catalunya. Els Mossos van informar a través de xarxes de la detenció d’un home acusat de cometre vuit robatoris en només dos dies a Reus. La col·laboració ciutadana va ser clau per localitzar-lo, després d’observar conductes sospitoses que van alertar els veïns. La rapidesa de l’actuació policial va evitar que la majoria dels robatoris es consumissin, tot i que en dos d’ells sí que es van sostreure objectes de valor.
Els veïns de la urbanització, atemorits per la successió de delictes, van descriure com el detingut vigilava entrades i sortides i anotava moviments, generant un clima de tensió constant. Aquest tipus de casos no només posa de manifest l’activitat delictiva d’un individu concret, sinó que evidencia la persistent problemàtica de la multireincidència a Catalunya:
Vuit robatoris en dos dies i la resposta policial
El detingut, de 38 anys, va ser identificat l’11 d’agost a última hora de la tarda mentre romania assegut en un banc observant els accessos als habitatges. La coincidència amb la descripció facilitada per un testimoni, juntament amb les imatges de càmeres de seguretat, va permetre la seva detenció. La policia no ha facilitat dades sobre la seva nacionalitat ni els seus antecedents, tot i que se li atribueix un historial de reincidència.
Sis dels robatoris van quedar frustrats, però els altres dos es van consumar, amb la sostracció de béns de valor. La investigació continua oberta, ja que els Mossos busquen esclarir si el detingut podria estar implicat en altres robatoris de característiques similars. L’actuació policial demostra una feina coordinada de vigilància i de paisà que va permetre frenar la cadena de delictes.
Multireincidència a Catalunya: un problema estructural
El cas de Reus reflecteix un fenomen més ampli: Catalunya compta amb més de 3.000 multireincidents, segons les dades de la Conselleria d’Interior. La majoria són homes i no tenen DNI espanyol. El Govern ha reforçat estratègies per “posar les coses molt difícils” a aquest tipus de delinqüents. Però fins que no arribin les reformes legals oportunes la situació no millorarà significativament.
