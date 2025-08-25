El vídeo d’una anciana de 83 anys víctima d’un robatori a Vic sacseja Catalunya
En poc temps s'han acumulat diversos casos de violència contra les persones grans
Un nou episodi d'inseguretat a Catalunya ha generat indignació i s'ha fet viral pel perfil de la víctima. Es tracta d'una dona de 83 anys de Vic que, a través d'un vídeo difós a xarxes, va relatar com va ser assaltada en ple carrer. L'anciana va explicar que venia de fer la compra quan un individu la va abordar per darrere, la va empènyer a terra i li va arrencar medalles i cadenes que portava al coll.
Visiblement afectada, la víctima va lamentar entre llàgrimes que “és terrible el que estem passant a Vic”. A la gravació també va intervenir el seu net, que va denunciar la situació de la ciutat i d'altres localitats catalanes. “Una senyora de 83 anys ara té por d'anar a comprar”, denuncia el jove. El vídeo s'ha convertit en (un altre) símbol de la preocupació creixent per la inseguretat que pateixen els ancians a Catalunya.
Reaccions polítiques i polèmica a Vic
El secretari d'organització d'Aliança Catalana, Oriol Gès, va compartir el vídeo a xarxes socials i va carregar contra el govern local de Junts. “La delinqüència i la inseguretat que patim a Vic empitjoren dia rere dia. Mentrestant, el govern de Junts continua mirant cap a una altra banda i la regidora Elisabet Franquesa ens diu que els ‘pobres delinqüents no són del tot conscients quan actuen’. Us hauria de caure la cara de vergonya!”, va escriure:
Les paraules de Gès fan referència a la polèmica intervenció de Franquesa al ple municipal del passat abril, quan va justificar que molts lladres cometen delictes per les seves “dificultats vitals” i que “no són del tot conscients” del que fan. Una declaració que va generar fortes crítiques i que, des de llavors, ha marcat el debat polític sobre seguretat a Vic.
Una inseguretat que afecta els ancians a tota Catalunya
El cas d'aquesta anciana se suma a una llarga llista de robatoris violents contra gent gran a Catalunya. A la Bisbal d’Empordà, dos multireincidents van ser detinguts després d'assaltar diversos ancians, alguns de gairebé 100 anys, per arrencar-los joies en ple carrer. Tots dos van quedar en llibertat tot i acumular nombrosos antecedents, cosa que va desfermar la indignació veïnal. “Atracar ancians i tirar-los a terra no és motiu per anar a presó”, va lamentar el regidor de Seguretat del municipi.
Episodis similars també s'han registrat a Badalona, on les darreres setmanes diversos ancians han patit estrebades violentes. Les estadístiques oficials parlen d'una millora a la ciutat governada per Albiol. Ara bé, la percepció d'inseguretat augmenta, sobretot entre les persones més vulnerables.
El denominador comú és la impunitat dels multireincidents. Segons dades d'Interior, a Catalunya hi ha al voltant de 3.000 delinqüents amb múltiples antecedents que tornen al carrer després de cada detenció. Una realitat que alimenta la sensació que els ancians són víctimes fàcils en un context de lleis massa permissives.
