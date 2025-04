Una regidora de Junts justifica els robatoris perquè els lladres 'tenen dificultats'

La inseguretat s'ha convertit en una de les principals preocupacions dels ciutadans a Catalunya, sobretot a nivell local. Aquesta preocupació es reflecteix cada vegada més en els plens municipals. Com a Vic, on la criminalitat s'ha disparat un 14%, especialment els robatoris amb força i intimidació, i en comerços i domicilis.

El PSC va portar a l'últim ple municipal la seva “preocupació” per l'augment dels robatoris amb armes de foc en establiments comercials de Vic. No només pel perill que suposa per a les víctimes, sinó perquè alimenta la sensació d'inseguretat entre comerciants i veïns. La regidora socialista Dèbora Villena va preguntar a l'equip de govern quines mesures s'estan prenent per prevenir i garantir la seguretat a la ciutat.

Josep Anglada, de Som Identitaris, també va traslladar la seva preocupació per la sensació d'inseguretat que es palpa a la ciutat. Per això va exigir a l'equip de govern “que recuperi l'ordre i la seguretat” al municipi.

Polèmica resposta del govern de Junts

Va arribar llavors la resposta de la tinent d'alcalde i responsable de seguretat, Elisabet Franquesa (Junts). Una intervenció polèmica, perquè va atribuir els robatoris a les “dificultats” vitals dels lladres, que fa que “no siguin conscients" dels seus actes.

La regidora va defensar que hi ha hagut un reforç policial a la ciutat, amb un pla de xoc tant d'agents uniformats com de paisà. Va reconèixer que la situació és “complicada”, però va insistir que la policia està treballant per reduir la delinqüència.

“Estem intentant imputar a aquestes persones que provoquen la inseguretat, que són les mateixes de sempre. Les seves dificultats de la vida fa que no siguin del tot conscients quan actuen en certs moments”, va dir la regidora.

Va destacar també la seva coordinació amb Policia Nacional “per temes d'estrangeria”, per “portar les conseqüències penals a l'àmbit que correspon”. D'aquesta manera reconeix, implícitament, la important presència d'estrangers en la comissió de delictes. Les seves paraules han estat molt criticades, i evidencien que Junts té un problema amb aquest tema.

Crítiques per la gestió de la seguretat

Un sector de Junts reclama abandonar el bonisme i aplicar la mà dura contra la delinqüència. Entre ells un grup d'alcaldes que va portar al Congrés dels Diputats la reforma del codi penal per combatre la multireincidència. Però hi ha altres sectors del partit més acomplexats, que continuen fent afirmacions com aquesta.

El govern de Junts a Vic està sent molt criticat per la seva gestió de la seguretat. Un exemple de la bipolaritat d'aquest partit, atrapat en les seves pròpies contradiccions per la competència amb Aliança Catalana.

Precisament Aliança Catalana ha denunciat durament les paraules de la regidora de Junts a Vic. El secretari d'organització del partit, Oriol Gès, ha compartit el vídeo a X amb un missatge clar. "Quan es protegeix el delinqüent, es condemna la víctima".

La seva publicació ha suscitat molts comentaris. Alguns responsabilitzant Junts de la inseguretat a Vic, altres dubtant de la capacitat d'aquesta regidora per exercir la seva responsabilitat.