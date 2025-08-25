Un Fons Nacional Català, l’última presa de pèl del Consell de la República
L'objectiu és exercir 'la sobirania fiscal al marge de l'Estat espanyol'
El Consell per la República, el xiringuito estrella de Puigdemont, ha anunciat el seu pla per crear un Fons Nacional Català, és a dir, un fons sobirà. Segons els seus promotors, l’objectiu seria “exercir sobirania fiscal al marge de l’Estat espanyol”. Tanmateix, la proposta ha generat més ironies que entusiasme, sobretot dins del molt desencantat electorat independentista.
El president del Consell, Jordi Domingo, va presentar la iniciativa a la Universitat Catalana d’Estiu. Va assegurar que el nou fons hauria de servir com a “estructura de país” per canalitzar recursos econòmics fora de l’abast d’Espanya. Domingo va tornar a denunciar l’anomenat “espoli fiscal” i va demanar unitat a l’independentisme per fer efectiu l’1-O.
Una idea que arriba tard
L’anunci es produeix en un moment de profunda debilitat del processisme. Deu anys després de les grans mobilitzacions i després de diversos fracassos en l’intent de construir estructures d’Estat, la proposta sona per a molts com un brindis al sol. El Consell insisteix que es tracta d’un pas cap a la independència, però la realitat és que l’independentisme institucional ni tan sols té un full de ruta clara al Parlament.
A les xarxes socials, la reacció ha estat obertament crítica. Comentaris com “Anem 10 anys tard, això s’havia de fer abans del referèndum” o “Un altre xiringuito més que no serveix per a res” reflecteixen el cansament de les pròpies bases independentistes. Altres usuaris es van limitar a resumir la iniciativa amb un irònic “Money, money, money”, deixant entreveure que només servirà per recaptar diners sense un fi real.
Més enllà dels discursos, no hi ha detalls sobre com es finançarà aquest fons, quines garanties oferirà ni quina capacitat tindria per operar fora del marc legal espanyol. De moment, l’anunci se suma a la llarga llista d’iniciatives simbòliques del processisme. En aquest sentit, no és cap novetat.
El Consell, entre la retòrica i la irrellevància
El Consell per la República insisteix a presentar-se com l’única institució legítima hereva del referèndum de l’1-O. Tanmateix, el seu pes polític i social és cada cop menor. La ‘Generalitat a l’ombra’ de Puigdemont s’ha convertit en un espai més simbòlic que pràctic. Vist amb perspectiva, això reflecteix la crítica situació que viuen l’expresident i Junts.
Amb un líder paralitzat a Waterloo i arrossegant tics processistes molt forts, Junts no sap com aturar l’auge d’Aliança Catalana. A més, el contrast està servit en la mesura que AC ha fet de la seva crítica al processisme una bandera electoral. Finalment, resulta evident per a tothom que l’enduriment de Junts en els darrers mesos és més aviat una reacció artificial que sincera.
