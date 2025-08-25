Por en un poble català: surten lliures dos multireincidents que ataquen avis
El regidor de Seguretat Ciutadana mostra la seva 'indignació absoluta' per la impunitat que tenen els criminals
La Bisbal d’Empordà viu en estat de preocupació després de la recent onada de robatoris violents contra persones grans. En les darreres setmanes, diversos ancians, alguns de fins a 97 anys, han estat assaltats en ple carrer per delinqüents que els arrencaven cadenes i polseres de manera violenta, provocant caigudes i lesions. Tot i les detencions, els dos responsables d’aquests atacs ja es troben en llibertat.
Els detinguts són un jove de 19 anys, subsaharià, amb antecedents, i un home de 21, espanyol, amb un historial delictiu de fins a 23 casos previs. Tots dos van ser detinguts gràcies a la col·laboració ciutadana i a les càmeres de seguretat del municipi. Tanmateix, la seva posada en llibertat ha encès totes les alarmes entre els veïns, que veuen com tornen a caminar pels mateixos carrers on van cometre els robatoris.
Indignació a la Bisbal d’Empordà
El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, ha mostrat la seva “indignació absoluta” amb la decisió judicial. “Quin missatge se li dona a un detingut? Que segueixi al carrer fent el que vulgui, que atracar ancians i tirar-los a terra no és motiu per anar a presó”, ha lamentat. L’Ajuntament ja ha anunciat que es presentarà com a acusació particular en el procés i estudia mesures addicionals per denunciar aquesta situació.
Les víctimes han patit contusions i lesions que van requerir assistència mèdica, cosa que ha incrementat la por entre la població gran. La sensació d’inseguretat s’ha instal·lat al municipi. Com passa a tot Catalunya, els veïns de la Bisbal consideren que la llei és massa tova amb delinqüents que reincideixen una vegada i una altra.
Una problemàtica que es repeteix
El cas de la Bisbal no és aïllat. Fa tot just unes setmanes, a Badalona, es van registrar diversos robatoris similars contra ancians al centre de la ciutat. Allà, els veïns van denunciar l’escassa presència policial als carrers. Aquesta situació es repeteix tot i les estadístiques que apunten a una lleugera baixada dels delictes.
El veritable origen del problema és en la impunitat de la multireincidència. Tot i que els cossos policials fan detencions de manera recurrent, els delinqüents acumulen antecedents sense que això impliqui penes efectives de presó. I les dades així ho demostren: segons Interior, a Catalunya hi ha al voltant de 3.000 multireincidents, la majoria "sense DNI espanyol", com va dir la consellera Parlon.
