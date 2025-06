La veritat darrere del manter que va apunyalar un escombriaire a Cambrils: va estar a la presó

L'agressió recent a Cambrils, on un manter va apunyalar un treballador de la neteja, ha generat una gran indignació. Ara, noves revelacions sobre el passat de l'agressor intensifiquen la polèmica. El germà de l'atacant ha revelat a Cuatro que aquest havia estat a presó per apunyalar una altra persona a Barcelona.

Segons el testimoni del familiar, la família va intentar enviar l'agressor al Senegal després de la seva sortida de presó. Tanmateix, les autoritats el van alliberar sense notificar-ho a la família. "El van deixar anar sense avisar-nos", va comentar el germà en declaracions a la premsa.

Aquest fet posa de manifest el problema de la multireincidència delictiva a Catalunya. Les crítiques cap al sistema judicial i les polítiques de seguretat s'intensifiquen a les xarxes com ja ve sent habitual. La manca de mesures contundents davant d'aquests casos genera preocupació entre la ciutadania i, sobretot, incredulitat.

Per una discussió, una apunyalada

L'atac va tenir lloc fa diversos dies, quan el manter va apunyalar un treballador de la neteja en plena via pública. Segons la policia, l'agressió va ser desencadenada per una discussió entre l'agressor i la víctima. La víctima, un escombriaire que feia servir un bufador per netejar, va ser apunyalada en òrgans vitals.

Després de l'incident, l'atacant va ser detingut per la policia als voltants. L'home, de nacionalitat senegalesa, va ser traslladat a comissaria. La investigació està en curs, però les primeres informacions suggereixen que la discussió va ser la causa de l'atac.

El cas ha desfermat una allau de comentaris indignats a les xarxes socials, sobretot després de conèixer el passat de l'agressor. Molts usuaris expressen el seu malestar per la reincidència delictiva de l'agressor. "Fins i tot el seu propi germà tenia clar que algú així no podia quedar-se al país", escriu un usuari a les xarxes.

"Per culpa d'alguns hauran de pagar tots. També hi ha bones persones i treballadores. Aquestes s'han de conservar, la resta als seus països", assenyala un altre internauta. A més, les crítiques també es dirigeixen cap a les institucions penitenciàries. Alguns usuaris exigeixen responsabilitats per l'alliberament de l'agressor. "Espero que l'escombriaire es recuperi i que emprengui una croada contra el responsable d'institucions penitenciàries que el va deixar anar", va indicar un comentari.

El problema de tolerar el crim

Aquest incident reforça el debat sobre les polítiques de control de la delinqüència a Catalunya. En aquest sentit, el problema de la venda il·legal i la presència de manters continua sent un tema controvertit. Com han assenyalat els criminòlegs, la tolerància envers coses com el top manta o l'ocupació són l'avantsala d'altres crims. "Zona de confort criminal", ho anomenen els experts.

Igualment, el debat polític, tot i que ha canviat força, encara no afronta l'assumpte de manera clara i directa. D'aquesta manera, per exemple, s'intenta obviar el fet que l'absoluta majoria de detinguts són estrangers. O també que les presons catalanes estan majoritàriament ocupades per persones d'altres països.