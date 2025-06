Un manter apunyala greument un treballador de la neteja a Cambrils

Fa una setmana l'esquerra catalana es va citar a la primera cursa antiracista organitzada pel col·lectiu top manta a Barcelona. Només uns dies després, una operació policial contra la venda il·legal va propiciar aldarulls de manters a Salou. Avui, la policia ha detingut un manter per apunyalar greument un operari de la neteja a Cambrils.

Segons una informació de El Caso, l'atac s'ha produït aquest matí per raons que encara s'estan investigant. El 112 ha rebut la trucada d'una persona que passejava i s'ha trobat la víctima sagnant a terra. Patrulles de Mossos d'Esquadra i Policia Local s'han desplaçat fins al lloc.

També ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès la víctima amb ferides d'arma blanca. Estava perdent molta sang, però han aconseguit estabilitzar-lo. L'han traslladat a l'hospital, on es troba en estat molt greu.

Un manter senegalès detingut

La policia ha iniciat una recerca del sospitós pels voltants, que ha finalitzat amb la seva detenció. Es tracta d'un manter de nacionalitat senegalesa, que ha estat traslladat a comissaria per prendre-li declaració.

La investigació segueix oberta, però les primeres informacions apunten a un incident que va desencadenar l'agressió. El manter, que es dirigia a la zona de la platja, es va molestar amb l'escombriaire que estava netejant amb un bufador. La cosa hauria anat a més fins que el senegalès va apunyalar dues vegades la víctima, afectant-li òrgans vitals.

L'esquerra torna a sortir retratada

Aquest nou incident torna a assenyalar la irresponsabilitat de blanquejar activitats il·legals, com en aquest cas la venda il·legal. El top manta no només suposa un perjudici per al comerç legal, sinó que també empara l'explotació de persones. Com passa amb l'ocupació, també contribueix a blanquejar la il·legalitat i legitimar altres actes delictius.

Les autoritats locals, en coordinació amb la policia, fa temps que augmenten l'ofensiva contra aquest fenomen. Però l'esquerra critica els atacs al top manta i ho qualifica de racisme. En aquest cas ha estat precisament un treballador qui n'ha pagat les conseqüències.

La gent n'està farta

"El de Cambrils i Salou és insostenible". És l'advertiment que fa una persona en un dels comentaris a X sobre el succés. "Una altra conseqüència del multiculturalisme enriquidor", diu un altre amb ironia.

Un veí alerta que els manters "tenen els ajuntaments contra les cordes" i "fins i tot planten cara a la policia". Altres es queixen de les generoses subvencions que rep el sindicat de manters. Hi ha qui ironitza amb celebrar ja la segona cursa antiracista organitzada pel top manta, aquesta vegada a Cambrils.