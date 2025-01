El 52% dels presos a Catalunya són immigrants tot i ser el 17% de la població

Catalunya va tancar el 2024 amb 8.594 reclusos a les seves presons. Es tracta de la xifra més alta dels últims nou anys i un augment del 6,9% respecte a l'any anterior.

Des de fa uns mesos, els interns de nacionalitat estrangera són majoria. De fet, el 2023 ja va tancar amb un 50,3% del total d'empresonats sent immigrants. No obstant això, aquest 2024 la xifra ha incrementat. I, actualment, el 51,8% del total de presos són estrangers, tot i que representen el 17,2% de la població a Catalunya. Així ho han denunciat, a partir de dades de la Generalitat, partits polítics com Vox o usuaris a les xarxes socials com @MRSHL0. Això sí, la xifra realment és més gran, ja que l'altre 48,2% són presos amb DNI espanyol, és a dir, també compten els nacionalitzats.

D'aquesta manera, als 13 centres penitenciaris catalans hi ha 8.594 reclusos, dels quals 4.454 no tenen DNI espanyol. Entre la comunitat penitenciària estrangera, el grup més nombrós és el de joves d'entre 21 i 30 anys (34,6%), seguit dels que tenen entre 31 i 40 anys (32,7%). La majoria d'ells són homes (96,2%) i principalment estan entre reixes per haver comès delictes relacionats amb el patrimoni (43,8%), drogues (19,1%), homicidi (9,2%) i contra la llibertat sexual (8,4%).

Els marroquins, la comunitat més nombrosa entre els presos estrangers a Catalunya

Entre la comunitat estrangera a les presons catalanes, destaca la de nacionalitat marroquina. En total hi ha 1.621 reclusos amb documentació marroquina (aquí no es comptabilitzen ni nacionalitzats ni nascuts aquí, però d'origen marroquí). Es tracta d'un 18,9% del total de població penitenciària, quan no arriben ni al 3% del total de població a Catalunya. Un 99,1% dels marroquins empresonats són homes.

La distància dels marroquins respecte a les altres nacionalitats és destacada. Per exemple, el segon país que més reclusos aporta a les presons de Catalunya és Algèria amb 285, molt per sota dels 1.621 marroquins. Els algerians representen l'1% de la població total a Catalunya i són el 3,3% de la població penitenciària.

Tanquen el podi els colombians amb 262 empresonats. És a dir, és un 3% de la població reclusa quan representen també l'1% del total de la població a Catalunya.