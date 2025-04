Les urgències d'un hospital denuncien amb imatges el col·lapse sanitari a Catalunya

Un usuari identificat com a “Urgències Hospital del Mar” ha compartit imatges que mostren la saturació de les urgències al seu hospital. En el missatge es llegeix: “Nit per oblidar. Deixem 165 pacients a Urgències, una xifra molt elevada en el canvi de torn de nit a matí. 54 superen les 24 hores. Per molt que fem, els pacients no es mereixen això. Govern i Departament de Salut, penseu fer alguna cosa? O només oferir incentius econòmics a metges de capçalera perquè tramitin altes a tort i a dret?”

Aquest missatge ha tingut un gran impacte a les xarxes socials, arribant a gairebé 122.000 visualitzacions. Molts usuaris van expressar la seva indignació pel mal funcionament del sistema de salut pública. Comentaris com "Tenim el que ens mereixem. Per permetre la decadència del sistema públic de salut" han inundat les publicacions.

Els hospitals com el del Mar estan desbordats, amb recursos limitats i personal insuficient. La demanda creixent d'atenció mèdica, sumada a la falta d'espai, agreuja la situació. Els professionals de salut es veuen desbordats, lluitant contra un sistema que no dona l'abast i una gestió política molt deficient.

Un sistema sanitari col·lapsat per la mala gestió

La sanitat catalana està al límit del col·lapse a causa de la mala gestió dels últims governs. Durant més d'una dècada, les retallades en el sector sanitari han estat una constant. L'augment de la població i la falta de recursos han intensificat aquesta crisi, sent els dos factors determinants.

A més, l'impacte de la política processista en aquesta decadència de la sanitat ha estat clar i evident. La reducció de recursos durant els anys d'Artur Mas va deixar el sistema en una situació precària. Els intents posteriors de recuperació no han estat suficients per solucionar els problemes estructurals, que ara exigirien inversions milionàries.

La Sindicatura ja ha avisat en multitud d'ocasions que, juntament amb Rodalies, el motiu majoritari de queixa entre els ciutadans és la sanitat. Perquè, a més, no només hi ha la sanitat, sinó l'assistència social a persones malaltes i ancianes. En aquest sentit, a E-Notícies es va explicar que més de 100.000 catalans han mort des de 2017 esperant la dependència.