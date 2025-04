Enfonsen ERC per voler multar els ajuntaments que no empadronin de forma il·legal

Nou capítol de la polèmica de l'empadronament a Catalunya, aquesta vegada amb ERC com a protagonista. Entitats socials van plantejar la setmana passada un pacte nacional per obligar els ajuntaments a empadronar tothom qui ho demani “sense discriminació”. En el seu intent per ser més woke que ningú, Esquerra ha anat més enllà i proposarà sancionar els ajuntaments que no es prestin al padró universal.

La polèmica sorgeix perquè alguns ajuntaments s'han negat a empadronar aquelles persones que no acreditin tenir una residència fixa.

L'esquerra considera que això vulnera la llei, i impedeix l'accés d'immigrants i persones vulnerables als serveis públics bàsics. Però una corrent cada vegada més majoritària recolza els ajuntaments díscols. Creuen que l'empadronament irregular fomenta l'okupació, crea inseguretat i afavoreix el col·lapse dels serveis públics.

La llei diu que per empadronar-se cal acreditar una residència fixa, mitjançant un contracte de lloguer o un document de propietat. Però les escletxes en la llei permeten als ajuntaments empadronar en domicilis ficticis.

ERC ha advertit que els ajuntaments que no es prestin a això podrien incórrer en un delicte de prevaricació. Ara presentaran en el ple del Parlament una moció per sancionar els ajuntaments que no empadronin de forma irregular i indiscriminada. La qual cosa ha generat una onada d'indignació entre els catalans.

Molts catalans ja estan farts

La proposta d'ERC ha estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència dels catalans amb les ocurrències d'aquest partit. X s'ha omplert de crítiques cap a un partit cada vegada més enfonsat. Aquests són alguns exemples.

«Ara resulta que ERC vol que vinguin a Catalunya tota mena d'immigrants delinqüents, estafadors, violadors, lladres, permetent que s'empadronin sense cap mena de control».

«El poble proposa sancionar ERC per fer propostes il·legals com empadronar tothom qui ho demani encara que no compleixi els requisits».

«Esteu com un esquellot, no hi ha dret al que esteu fent amb la gent d'aquí».

«Gràcies a ERC, un pas més cap a la seva desaparició».

«El vot està condicionat al cens. Ja que no poden controlar el vot, ara volen controlar el cens».

«Empadronats en instal·lacions municipals o habitatges sense autorització i després il·localitzables. Els jutjats estan plens de citacions per delictes de persones il·localitzables. Quin desastre tenim a Catalunya».

En els missatges es pot apreciar el cansament de molta gent amb ERC, de qui desitgen la seva "desaparició". Acusen els republicans d'haver fomentat la immigració il·legal i la delinqüència, i de seguir pel mateix camí. També proposen que siguin els dirigents d'ERC qui empadronin a casa seva.

Més crítiques a ERC per la seva idea

Alfons Godall, exdirectiu del FC Barcelona, opina que "promoure la immigració legal i participar en la destrucció dels serveis públics amb l'empadronament massiu hauria de ser delicte". Joan Tarré critica que "ERC vol multar els municipis que no empadronin tothom, fins i tot sense control ni lògica. Una altra idea brillant per afavorir el caos i carregar als contribuents amb més despeses".