Morir esperant l'ajuda per dependència a Catalunya: el drama de milers de catalans

La situació de les persones i les famílies que esperen una prestació per dependència a Catalunya és desesperada. Segons un informe recent, 103.055 catalans han mort des de 2017 esperant l'ajuda. D'aquests, un 71% ja tenien reconegut el grau de dependència però mai van arribar a cobrar la prestació.

Es tracta d'una situació molt greu que evidencia el fall dels serveis públics per a la gent més vulnerable a Catalunya. De fet, la regió catalana lidera la llista seguida per Andalusia amb 83.254 casos. Les dues comunitats sumen la meitat de morts de tot l'estat espanyol esperant l'ajuda de la dependència.

Finats esperant l'ajuda de la dependència Comunitat Morts Catalunya 103.055 Andalucía 83.254 País Valencià 37.481 Madrid 26.288 Canàries 23.351 País Basc 19.355 Castilla La-Mancha 14.744 Extremadura 13.104 Aragó 12.470 Castella i Lleó 11.800 Astúries 11.115 Múrcia 9.714 Illes Balears 7.425 Galícia 6.557 La Rioja 2.980 Navarra 2.804 Ceuta i Melilla 501 Font: Imserso

Són xifres de l'informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents dels Serveis Socials, publicat per l'Observatori de la Dependència. Aquest atribueix els fallos del sistema a les baixes quantitats de les prestacions i la poca intensitat dels serveis. En resum, un servei “poc eficaç” per atendre les persones dependents a Catalunya.

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez, ha anunciat un pla de xoc per reduir les llistes. Esperen baixar de l'any als nou mesos. Darrere de les xifres hi ha els drames personals.

Casos reals més enllà de les xifres

Àlex explica que la seva mare té reconegut un grau dos de dependència i porten un any i mig esperant l'ajuda. Tot, després de "lluitar moltíssim" amb la "horrorosa burocràcia". Mostra la seva indignació per la forma "com es tracta els nostres pares i els nostres avis".

Un altre cas és el de la mare de Lluís, que "no va cobrar ni un euro de la llei de dependència malgrat haver-la tramitat amb temps d'antelació". Carrega la culpa sobre "els polítics" que "no volen solucionar els problemes dels ciutadans".

Júlia explica que al seu pare li va arribar la notificació un any després de la seva mort. Una altra persona explica que a la seva mare li va arribar el reconeixement de la dependència una setmana després de morir. "A la meva àvia encara li la deuen", diu un altre, "fa set anys que va morir".

Una qüestió ètica

Les xarxes estan plenes de missatges de persones que no han vist reconegut el seu grau de dependència o que porten anys esperant cobrar l'ajuda. També abunden els missatges de catalans indignats amb tot el que està passant. Persones que porten tota la vida aportant al sistema es veuen abandonades per aquest sistema.

Un dels factors que explica el fall del sistema és la infrafinançament. La qual cosa té a veure en part amb la falta d'equilibri entre territoris de l'Estat. Però també amb les deficiències dels serveis públics a Catalunya.

En part pel mal funcionament d'una administració que porta anys malgastant diners públics en qüestions superficials o ideològiques. El col·lapse dels serveis públics està provocant una indignació generalitzada. I la llei de la dependència és un dels casos més flagrants, perquè es tracta d'una qüestió ètica.