TV3 assenyala les amenaces del periodisme i la comunitat de X li fa una repassada

TV3 ha generat polèmica a les xarxes arran d'una notícia sobre les "amenaces" que enfronta el periodisme. En la seva publicació, la cadena pública catalana destaca l'impacte de l'"extrema dreta" i la "desinformació". El missatge, que cita l'anuari de Mèdia.cat alertava sobre els principals reptes de la professió.

L'anuari, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, un altre ens subvencionat, subratlla l'amenaça creixent de l'auge de l'extrema dreta. Segons Carme Verdoy, coordinadora de la publicació, el periodisme té la responsabilitat de "fer entendre el món sense regalar altaveus a l'extrema dreta". Entre altres coses, això passaria per fiscalitzar el "pseudoperiodisme".

En resposta a aquesta publicació, els usuaris de X no van trigar a mostrar la seva indignació. Si es fa un repàs a les respostes, és difícil trobar-ne alguna de positiva cap a TV3. Molts consideren que precisament TV3 no és un exemple de bon periodisme. "El principal problema per al periodisme sou VOSALTRES, corromputs pel poder polític", va assenyalar un usuari.

Altres comentaris critiquen la falta d'objectivitat en els mitjans subvencionats. "Clar, perquè els mitjans subvencionats ja sabem que donen la informació totalment objectiva..." ironitzava un altre. A més, diversos usuaris han recordat que TV3 no està en posició en aquests moments per donar lliçons sobre periodisme.

La 'jet set' del periodisme

Recentment, TV3 ha estat denunciada davant l'Oficina Antifrau per presumptes irregularitats en els salaris dels seus directius, entre altres coses. La denúncia assenyala que els sous dels directius superen els establerts per als consellers de la Generalitat, la qual cosa contravindria la normativa.

El denunciant, un ciutadà anònim que es va basar en un informe oficial de la Sindicatura de Comptes, també sol·licita que s'investiguin possibles delictes de malversació de fons públics. Aquest escàndol ha posat en qüestió la transparència i la gestió interna de la cadena pública catalana. I, en efecte, la Sindicatura de Comptes ja havia assenyalat la falta de claredat en la selecció de directius, així com altres irregularitats.

L'informe també revela que els complements salarials d'alguns directius superen el 25% permès per la llei. A més, es denuncia el procés d'externalització de serveis a productores, la qual cosa ha estat un punt de conflicte entre els empleats de TV3. En aquest context, la cadena pública s'enfronta a greus acusacions mentre busca abordar les amenaces que, segons ells, afecten el periodisme.