Missatge de Xavier Garcia Albiol després d'una apunyalament entre okupes a Badalona

Badalona ha tornat a ser escenari d'un greu altercat en una casa ocupada que ha acabat amb un apunyalament. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va celebrar fa pocs dies la progressiva millora de les dades de la seguretat al municipi. Però també va reconèixer que hi ha molta feina per fer, a causa de la degradació de la ciutat aquests últims anys.

Badalona, efectivament, és ara un dels epicentres de la inseguretat que pateixen les grans ciutats catalanes. En el rerefons hi ha moltes vegades el problema de l'ocupació. Una cosa en què també porta temps insistint l'alcalde de Badalona.

La passada matinada un home va ser atacat per altres dues persones i va rebre almenys dues punyalades al pit. Va ocórrer durant una baralla en una casa ocupada i molt conflictiva. La víctima és un home d'origen africà, i va ser traslladat greu a l'hospital encara que no es tem per la seva vida.

Missatge de l'alcalde de Badalona

Aquest nou incident ha fet esclatar l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha enviat un missatge clar a través de X. L'alcalde ha especificat que la casa porta tres anys ocupada, que la discussió es va desencadenar per un tema de drogues, i que hi ha dos detinguts.

Però a més ha assenyalat com a "únics responsables" a "aquells partits i al Govern central que es neguen a actuar davant d'aquesta xacra". Ha insistit que "necessitem una llei que permeti la desocupació en 48 hores, com a la resta d'Europa". Albiol adverteix que "mentre no s'afronti aquesta realitat" se seguiran produint aquest tipus d'incidents.

Albiol manté la seva tesi que l'ocupació és darrere de la majoria dels problemes de seguretat que hi ha a Catalunya. O dit d'una altra manera, que si s'acaba amb l'ocupació es reduirà molt la delinqüència. Per això torna a demanar mesures urgents després d'aquest incident.

Missatge dels veïns

Els veïns del barri de Vic-Remei han respost a l'alcalde: "Agraïm tota la feina realitzada, però és moment d'actuar amb les lleis que tenim. Des de l'Ajuntament, la policia i urbanisme es poden prendre mesures. Això no pot seguir així. Demanem al govern accions concretes".

Contra l'ocupació i la multireincidència

Xavier García Albiol encapçala una llista d'alcaldes cada vegada més àmplia que demanen un canvi urgent de les lleis per combatre la delinqüència. La lluita contra la delinqüència als municipis se centra ara mateix en dos focus. Un, el de l'ocupació, l'altre, el de la multireincidència.

Junts i el PP han impulsat dues reformes legislatives al Congrés dels Diputats per elevar les penes als multireincidents i accelerar el desallotjament dels ocupes. Els alcaldes insisteixen que sense aquests canvis en les lleis, estan lligats de mans i peus contra la inseguretat.