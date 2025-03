Informe molt dur contra TV3: quatre dels seus directius cobren més que un conseller

La Sindicatura de Comptes ha publicat un informe molt crític sobre la gestió de la CCMA durant els anys 2020 i 2021. L'informe posa de manifest diverses deficiències en l'administració dels mitjans públics de Catalunya. En particular, es destaca l'elecció dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras i Jordi Borda, que van ser designats el 2022.

L'auditoria subratlla la falta de claredat en les bases de la convocatòria per seleccionar els directors. En aquest sentit, es critica que els mèrits a valorar no estaven clarament definits, cosa que va generar incertesa en el procés.

A més, els auditors apunten que la comissió encarregada d'avaluar els candidats no va complir amb els requisits de transparència. Els noms dels membres de la comissió, segons l'informe, haurien d'haver-se fet públics des del principi del procés, cosa que no va ocórrer.

Sous astronòmics

Un altre aspecte que ha causat preocupació a la Sindicatura són els elevats salaris dels directius de la CCMA. L'informe detalla que quatre d'aquests directius van rebre retribucions superiors a les d'un conseller, la qual cosa està en contra de la normativa.

Els auditors també qüestionen els complements salarials per objectius comercials, destacant que aquests pagaments excedeixen el límit del 25% establert per llei. Aquesta irregularitat es va sumar a altres pràctiques qüestionables en la gestió interna de la CCMA. Aquí estan, per exemple, l'assignació de triennis no previstos en la normativa i el pagament de conceptes salarials sense justificació contractual.

Al llarg del seu informe, la Sindicatura ha assenyalat les mancances en la gestió de la Corpo, com la falta d'una Relació de Llocs de Treball actualitzada i un Esquema Nacional de Seguretat. L'auditoria també critica les contractacions, que en alguns casos no van complir amb els requisits establerts, i l'incompliment de normes sobre la jornada laboral.

La necessitat d'una auditoria a TV3

Aquest informe posa de relleu la necessitat de revisar a fons la gestió dels mitjans públics catalans. El seu elevat finançament i rellevància social justifiquen un control més exhaustiu a tots els nivells. Malgrat les inversions milionàries, l'informe reflecteix que persisteixen serioses deficiències en el seu funcionament i en l'elecció dels seus responsables.

Tot això sense perjudici que TV3 sigui amb molta diferència la televisió autonòmica millor finançada d'Espanya. Durant la passada legislatura, el Govern Aragonès va aprovar un pla de 1.347 milions per a TV3 fins al 2027. Segons van explicar, era per revertir les retallades de l'època Mas, arribar a un públic jove i potenciar el català.