'Tir al feixista' a la UPF: la Generalitat ho justifica com a llibertat d'expressió

La polèmica sobre l'activitat del “tir al feixista” organitzada a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha tornat al centre del debat polític. En una resposta parlamentària, el Govern d'Illa ha defensat que aquest tipus d'iniciatives són “manifestacions de llibertat d'expressió” sempre que es desenvolupin de manera “pacífica i cívica”. L'activitat, celebrada durant la Festa Major al maig, consistia a llançar objectes a una pancarta amb els logotips de partits polítics com PP, Vox i Aliança Catalana.

La denúncia va partir de l'associació constitucionalista S’ha Acabat, que va acusar la UPF de donar suport a aquest acte. Posteriorment, el PP va reclamar al Govern d'Illa una condemna explícita. Li van preguntar si considerava acceptable utilitzar com a dianes símbols de partits democràtics en un espai públic.“El Govern defensarà sempre la llibertat d'expressió en l'àmbit universitari, sempre que s'exerceixi de manera pacífica i respectuosa”, responia el Govern.

D'aquesta manera, la Generalitat deixa en mans de l'autonomia universitària la gestió d'aquest tipus d'episodis. Segons l'Executiu, correspon a cada universitat establir les seves pròpies normes sobre l'ús dels espais i regular les activitats que s'hi desenvolupin.“Garantir l'autonomia universitària és essencial en el nostre model d'educació superior”, assenyala el document oficial.

Intolerància de la universitat catalana

Aquesta posició ha reobert el debat sobre la situació de les universitats catalanes, on els darrers anys s'han multiplicat els casos d'assetjament ideològic, cancel·lacions i escarnis. Les recents amenaces al catedràtic Rafael Arenas o la suspensió de conferències per “discurs d'odi” en són només alguns exemples.

I és que, organitzacions com el SEPC continuen tenint una forta presència als campus. Són aquest tipus d'organitzacions les que boicotegen activitats vinculades al món empresarial o a posicions polítiques alternatives. Això és el que explica que hagin estat condemnats en més d'una ocasió per la justícia, així com les universitats que els emparen.

El cas del “tir al feixista” ha estat interpretat per partits com el PP i Vox com una mostra més d'aquesta dinàmica d'intolerància. Des del PPC, Alejandro Fernández ja va criticar en el seu dia la d'Illa davant aquests fets. "El PSC prefereix mirar cap a una altra banda mentre s'assenyala i s'ataca formacions polítiques democràtiques", concloïa el líder popular.