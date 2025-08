Vídeo: Un multireincident agredeix una dona a Girona i ja torna a estar en llibertat

L'espiral d'inseguretat a Catalunya suma un nou i alarmant episodi. Un lladre multireincident ha tornat a actuar a Girona, assaltant de manera violenta una dona al portal de casa seva. El delinqüent, de 32 anys i origen subsaharià, la va empènyer a terra i la va arrossegar pel vestíbul fins a arrencar-li la bossa. Tot i comptar amb nombrosos antecedents, el jutge ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.

Els fets van tenir lloc el passat 24 de juliol, a la zona sud de la carretera de Barcelona. El delinqüent va localitzar la víctima al mig del carrer i la va seguir fins al seu domicili. Quan la dona va tancar la porta, l'assaltant va intentar tombar-la amb una puntada de peu. Aleshores, va colpejar diverses vegades el vidre fins a cridar l'atenció de la víctima, que finalment li va obrir. En aquell instant, el lladre la va empènyer a terra amb violència i va forcejar amb ella per robar-li la bossa:

Tota l'escena va quedar gravada per les càmeres de seguretat de l'edifici. Les imatges mostren com la víctima s'aferra a la seva bossa mentre l'assaltant l'arrossega per terra. Finalment, el delinqüent aconsegueix arrabassar-li la bossa i fuig corrent. Diversos testimonis el van veure dirigir-se cap a les naus abandonades de l'antiga fàbrica Simon.

Un multireincident violent

Gràcies al vídeo i a la col·laboració ciutadana, els Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar-lo i detenir-lo. Aquest mateix individu va protagonitzar al maig un altre robatori gairebé idèntic a Santa Eugènia de Ter. Aleshores, va agredir una dona al portal del seu habitatge, la va estampar contra una paret i li va donar cops de puny i puntades de peu a la cara, fins i tot quan ja tenia la bossa en el seu poder.

A més d'aquests assalts, el delinqüent acumula un llarg historial delictiu. Ha estat detingut per robatoris violents en farmàcies, bars i restaurants de Girona i Salt. També consta la seva implicació en diversos furts en pàrquings i comerços de la zona.

Tot i la seva reincidència i la brutalitat de les seves accions, el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs. Un patró que es repeteix i que alimenta la sensació d'absoluta impunitat a Catalunya. La pregunta que cada cop més circula entre la ciutadania és què ha de passar per posar fi a aquesta situació.