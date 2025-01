Tània Verge fica la pota parlant del 'Me too' català

En els últims dies ha aparegut quelcom similar a un 'Me too' català, centrat sobretot en el gremi periodístic. Diverses dones han donat el seu testimoni. I, com sol passar en aquestes ocasions, es barregen casos de presumptes agressions sexuals, d'abusos de poder o, simplement, fets desagradables que tindrien poc o cap recorregut judicial.

La qüestió és que un d'aquests testimonis ha acabat amb una ficada de pota de Tània Verge. L'exconsellera de Feminismes de la Generalitat, que va deixar el seu càrrec l'any passat amb les violacions disparades a Catalunya, no va poder reprimir-se a l'hora de parlar d'un cas concret.

Es tracta del cas que fa uns dies va denunciar Montse Armengou. En el seu relat, acusava i assenyalava un excap que va tenir el 1984. Uns dies després, la mateixa Armengou deia que "si busqueu el meu 'Me too' on denuncio amb noms i cognoms un cap en una redacció de 1984, no el trobareu. L'he hagut d'esborrar per amenaça d'accions judicials".

Tània Verge, molt ràpida per opinar de segons què i no tant per parlar-ne d'altres, va enviar "una abraçada molt gran" a la protagonista del tuit. I va afegir que "l'amenaça de querelles és l'estratègia de bullying recurrent dels agressors, n'estem fartes". I aquí és on l'exconsellera ha comès un flagrant error.

Tal com es va poder comprovar en la primera publicació d'Armengou (i així també li ho retreu un altre usuari a Tània Verge), l'esposa del suposat agressor va esclatar contra Montse. I és que el seu marit fa vuit anys que és mort i, per tant, no pot defensar-se de tals acusacions. No hi ha confirmació, però tot indica que aquestes "amenaces d'accions judicials" provenen de la família del difunt. Tanmateix, a Tània Verge li ha faltat temps per acusar l'home ja difunt d'"agressor" i d'usar "l'estratègia del bullying".

Un altre usuari ha retret a Tània Verge que sigui precisament ella qui denunciï "amenaces d'accions judicials". I és que, recordem, la seva Conselleria va multar Sílvia Orriols amb 10.001 euros per expressar la seva opinió i dir que "l'islam és incompatible amb els valors d'occident".