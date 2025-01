Un altre èxit de la Catalunya dels 8 milions: la sanitat, al límit del col·lapse

Fa uns mesos, el Govern es penjava la medalla d'haver aconseguit superar els 8 milions d'habitants. "La Catalunya dels 8 milions", deien orgullosos els nostres dirigents mentre ja posaven la mirada en els 9 i fins i tot 10 milions.

Catalunya ha crescut de 6 a 8 milions en només 30 anys, és a dir, un creixement del 30% en tres dècades. A més de les complicacions que suposa aquest ràpid creixement en tan poc temps, el repte es torna encara més gran si aquest augment poblacional es basa, principalment, en l'arribada d'immigració. Només respecte a l'any passat, Catalunya va créixer en 115.000 habitants, la majoria d'ells estrangers. Per fer-nos una idea, seria l'equivalent a crear una nova Santa Coloma de Gramenet cada any.

Créixer així de ràpid implica que també hagin de créixer els serveis. Tanmateix, no sembla ser així si mirem, per exemple, la situació actual del sistema sanitari. En aquests moments, la sanitat catalana es troba al límit del col·lapse. Es troba en una situació límit en què falten llits, recursos i professionals.

El drama actual de la sanitat pública catalana

Els ciutadans de Catalunya són els que paguen més impostos de tot l'Estat. Però, desgraciadament, això no evita que tinguin problemes a l'hora de ser atesos per un sistema públic de salut col·lapsat. Els professionals no donen l'abast.

De fet, el mateix Ministeri de Salut va admetre que actualment falten 20.000 infermeres en la sanitat pública. I el pitjor de tot és que es calcula que aquest dèficit no se solucionaria fins d'aquí a més de 22 anys. Si la població va creixent a un ritme més alt del que ho fan el nombre de professionals, estem davant d'un problema que segurament no se solucionarà mai.

Amb un sistema de salut que va tan al límit, és normal que s'arribi al límit del col·lapse quan apareixen brots de diferents malalties. És el que passa actualment amb la grip i dolències similars. Passa cada any i aquest 2025 no està sent una excepció. Els sindicats asseguren que en aquests moments Catalunya té centres mèdics i plantilles completament "desbordades". Infermeres doblant torns, pacients acumulant 80, 90 i fins i tot 125 hores a urgències, llits als passadissos... la situació, assenyalen, és desesperant.

Així doncs, aquest és el panorama a Catalunya. Mentre les autoritats fregeixen a impostos els ciutadans, les retallades i la falta de recursos es converteixen en un fet habitual en una sanitat pública col·lapsada que sembla no ser capaç d'assimilar el vertiginós increment de la població en els últims anys.