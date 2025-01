Continua el mal rotllo a ERC: cessen una treballadora i aquesta carrega contra la direcció

La situació a ERC sembla lluny d'arreglar-se. La divisió interna va en augment després de la celebració, el passat novembre, d'un congrés extraordinari que només ha fet que augmentar les discrepàncies entre els diferents sectors de la formació.

Oriol Junqueras va guanyar i va prometre una purga. Mentrestant, el sector de Marta Rovira va perdre i va rebutjar la possibilitat d'assumir quotes de poder en la nova direcció, com dient "tu has guanyat, tu te les apanyes". Malgrat les bones paraules de tots en què volien fer veure que "tots remem en la mateixa direcció", amb el pas dels dies les divisions s'han tornat més evidents.

L'últim cas el tenim amb "l'acomiadament" i "cessament" d'Anna Peña, que es va posicionar contra Junqueras en el procés intern de la passada tardor. Aquesta militant republicana feia tres anys que exercia de tècnica del Grup Parlamentari republicà al Parlament de Catalunya. Una tasca per la qual guanyava uns 4.000 euros mensuals. Fins ara, és clar. Ella mateixa ha anunciat que l'han cessada. I ho ha fet amb una carta en què dispara sense pietat contra l'actual direcció del partit.

"La nova direcció del partit ha ordenat el meu cessament i acomiadament. En aquesta decisió no s'ha tingut en compte ni el meu currículum, ni la meva trajectòria, ni la meva aportació ni el meu compromís", assegura. A més, denuncia que "aquesta decisió ni tan sols me l'ha comunicada de forma directa cap membre de la direcció d'ERC. Ni el seu president, Oriol Junqueras, ni la secretària general, Elisenda Alamany, ni tampoc el nou gerent, Lluís Salvador, tot i que són els responsables" del seu cessament. "És un mínim d'empatia exigible", reclama. Però hi ha més.

Peña assegura que el seu acomiadament es deu al fet que es va posicionar a favor d'un canvi en la direcció del partit. "Aquests fets corroboren la necessitat d'aquest canvi i estic convençuda que el meu cessament i acomiadament laboral és el preu a pagar per l'atreviment de defensar-lo", exposa. La ja extècnica d'ERC al Parlament també vol deixar clar que no deixarà de ser militant després de 20 anys i també vol "donar les gràcies a l'anterior direcció d'ERC, del Grup Parlamentari", en clara referència al sector de Marta Rovira, Pere Aragonès, Raquel Sans, Laura Vilagrà i companyia.