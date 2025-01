Tània Verge mete la pata hablando del 'Me too' catalán

En los últimos días ha aparecido algo similar a un 'Me too' catalán, centrado sobre todo en el gremio periodístico. Varias mujeres han dado su testimonio. Y, como suele ocurrir en estas ocasiones, se mezclan casos de presuntas agresiones sexuales, de abusos de poder o, simplemente, hechos desagradables que tendrían poco a ningún recorrido judicial.

La cuestión es que uno de estos testimonios ha acabado con una metedura de pata de Tània Verge. La exconsejera de Feminismos de la Generalitat, que dejó su cargo el año pasado con las violaciones disparadas en Cataluña, no pudo reprimirse a la hora de hablar de un caso concreto.

Se trata del caso que hace unos días denunció Montse Armengou. En su relato, acusaba y señalaba a un exjefe que tuvo en 1984. Unos días después, la misma Armengou decía que "si buscáis mi 'Me too' dónde denuncio con nombres y apellidos a un jefe en una redacción de 1984, no lo encontraréis. Lo he tenido que borrar por amenaza de acciones judiciales".

Tània Verge, muy rápida para opinar de según qué cosas y no tanto para hablar de otras, le mandó "un abrazo muy grande" a Montse. Y añadió que "la amenaza de querellas es la estrategia de bullying recurrente de los agresores, estamos hartas". Y aquí es donde la exconsejera ha cometido un flagrante error.

Tal y como se pudo comprobar en la primera publicación de Armengou (y así también se lo reprocha otro usuario a Tània Verge), la esposa del supuesto agresor estalló contra Montse. Y es que su marido lleva ocho años fallecido y, por lo tanto, no puede defenderse de tales acusaciones. No hay confirmación, pero todo indica que estas "amenazas de acciones judiciales" provienen de la familia del fallecido. Sin embargo, a Tània Verge le ha faltado tiempo para acusar al hombre ya fallecido de "agresor" y de usar "la estrategia del bullying".

Otro usuario le ha reprochado a Tània Verge que sea precisamente ella la que denuncie "amenazas de acciones judiciales". Y es que, recordemos, su Consejería multó a Sílvia Orriols con 10.001 euros por expresar su opinión y decir que "el islam es incompatible con los valores de occidente".