La situació al barri de Sant Antoni (BCN) és tan greu que ni TV3 la pot ocultar

El deteriorament del barri de Sant Antoni ha arribat a tal nivell que fins i tot TV3, poc donada a posar el focus en els fracassos municipals, ha hagut d'informar-ne. En un reportatge recent, la cadena pública donava veu a veïns i comerciants que denuncien la degradació de l'entorn. Consum i tràfic de drogues, venda ambulant, brutícia extrema i una presència creixent de persones sense llar amb greus problemes de salut mental.

Des de com a mínim principis de 2024, a E-Notícies ja s'alertava d'aquest fenomen. El que per a molts ara és una novetat, per als veïns era un malson del qual en donaven crònica puntual. D'aquesta manera, es constata un altre cop que xarxes socials i mitjans de comunicació no subvencionats s'avancen als debats públics.

Ni seguretat, ni neteja, ni atenció social

TV3 ha confirmat el que ja era vox populi entre qui viu i treballa a Sant Antoni. A la superilla i als voltants del mercat, persones sense sostre dormen a terra, fan les seves necessitats a l'aire lliure i, en molts casos, consumeixen drogues. Els comerciants denuncien l'agressivitat d'aquestes persones, que en moltes ocasions arrosseguen problemes psiquiàtrics.

Tot i que l'Ajuntament assegura haver reforçat els serveis de seguretat, neteja i atenció social, els veïns insisteixen que les promeses no es tradueixen en solucions reals. Encara pitjor, molts comerciants afirmen que la situació està espantant la clientela. Les vendes baixen, la sensació d'inseguretat creix i els problemes es cronifiquen.

Un procés de degradació anunciat

L'abril de l'any passat, E-Notícies documentava el cas d'un sense sostre que defecava i es drogava davant d'una escola pública. Però és que, sorprenentment, els serveis de neteja tenien prohibit intervenir. Des de llavors, la situació ha anat a pitjor a recer de les superilles.

Així, al novembre de 2024, també era notícia com la famosa superilla, concebuda com a oasi per a vianants, s'havia convertit en un punt calent de delinqüència i brutícia. Influencers, associacions de veïns i partits de l'oposició han intentat alçar la veu. Avui, Sant Antoni és un exemple paradigmàtic del fracàs de les polítiques de Colau, heretades sense correcció per l'actual alcalde Jaume Collboni.

La “ravalització” del centre de Barcelona avança, i barris com aquest ja comparteixen els mateixos problemes que el Gòtic o la Barceloneta. És a dir, narcopisos, robatoris, insalubritat i abandonament total de l'espai públic. La gravetat és tal que fins i tot la televisió pública ha hagut d'informar-ne, encara que tard i amb sordina.