Múrcia retalla les subvencions als sindicats i patronals després d’un pacte entre el PP i Vox

La Regió de Múrcia ha aprovat una reforma legislativa que marca un canvi significatiu en la seva política institucional. Des d'ara, els sindicats i les patronals deixaran de rebre subvencions automàtiques del Govern autonòmic. La mesura, fruit del pacte pressupostari entre PP i Vox, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Regió i entra en vigor amb efecte immediat

La reforma modifica la Llei de Participació Institucional per eliminar les ajudes directes que fins ara rebien UGT, CCOO i la patronal CROEM. En total, aquestes organitzacions percebien uns 300.000 euros anuals per la seva presència en taules de diàleg social i òrgans consultius. A partir d'ara, aquesta participació ja no comportarà cap contraprestació econòmica

Un nou enfocament en l'ús de recursos públics

Els impulsors de la mesura argumenten que es tracta d'una decisió alineada amb tres principis: austeritat, transparència i eficiència institucional. En paraules del diputat del PP, Antonio Landaburu, s'obre “una oportunitat única per optimitzar els recursos de la Regió i dirigir-los al que és prioritari, com reduir llistes d'espera”. Des de Vox, el discurs ha estat més contundent: “s'ha acabat el finançament obligatori als xiringuitos sindicals i empresarials”

El nou text legal no prohibeix la participació d'aquestes organitzacions a les institucions, però sí que elimina les assignacions automàtiques. De fet, s'introdueix el concepte de “concurrència competitiva” per obrir la porta que qualsevol entitat pugui optar a subvencions si n'hi hagués. D'aquesta manera, es busca acabar amb un model que, segons els signants, “privilegiava” certs agents socials

Des de l'Executiu autonòmic defensen que els fons públics han de prioritzar serveis essencials com la sanitat, l'educació o les infraestructures. En aquest sentit, aquesta reassignació de recursos es pot veure com un gest simbòlic cap a l'eficiència pressupostària

Malestar als sindicats i recurs judicial en camí

La reforma no ha estat exempta de polèmica. Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han anunciat que portaran la llei als tribunals en considerar que vulnera el seu dret constitucional a participar institucionalment. Ambdues organitzacions denuncien un “greuge comparatiu” i una maniobra política per erosionar el seu paper social

Segons CCOO, la nova normativa els impedeix cobrar per representar 660.000 treballadors actius a la Regió. Per la seva banda, UGT assegura que la llei té “poc recorregut jurídic” i recorda que mesures similars han estat tombades en altres comunitats

L'oposició també ha carregat contra la iniciativa. El PSOE parla de “xantatge de Vox al PP”, mentre que Podemos alerta d'un intent per “desmantellar les organitzacions de classe”. Malgrat aquestes crítiques, el text va ser aprovat a l'Assemblea Regional el passat 17 de juny amb majoria parlamentària

Un precedent amb recorregut polític

El que ha passat a Múrcia és un precedent: en els darrers anys, diverses comunitats han iniciat debats sobre el finançament públic a sindicats i patronals. Tanmateix, aquesta és la primera vegada que un govern autonòmic del PP aprova formalment una retallada estructural en aquest àmbit. I ho fa, a més, en aliança amb Vox, que ha situat aquesta qüestió al centre de la seva agenda política