Sílvia Orriols denuncia al Parlament l'adoctrinament de l'OJS als instituts

Aliança Catalana ha portat aquest matí al Parlament la polèmica per la participació de l'Organització Juvenil Socialista (OJS) en xerrades a instituts de Catalunya. Aquest col·lectiu radical es vanagloria d'anar pels centres parlant als alumnes sobre “el feixisme i l'auge reaccionari”. La diputada Sílvia Orriols ha denunciat aquest matí al Parlament “l'adoctrinament” als centres escolars catalans

La diputada ha preguntat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, si coneix la OJS. “És una escissió d'Arran”, ha explicat la mateixa Orriols, “organització d'extrema esquerra vinculada a episodis d'assetjament i violència”. Ha puntualitzat que és l'organització juvenil de la CUP, “el partit de la diputada que encoratjava a llançar pedres contra la policia”

Orriols ha recordat l'agressió patida al febrer de l'any passat, quan membres d'aquesta organització la van acorralar durant una protesta contra Israel. També s'ha referit a la agressió a Pilar Rahola, a l'octubre de l'any passat

“Aquests antecedents no van ser suficients per impedir que la OJS fos convidada a impartir un taller a alumnes de secundària en un institut públic a Cassà de la Selva”. Ha preguntat a la consellera si en tenia coneixement i no va fer res per impedir-ho. O si ara que ho sap, pensa prendre mesures al respecte

'Adoctrinament' i 'rentat de cervell'

La consellera Niubó ha assegurat desconèixer aquest fet, i ha acusat Orriols de voler “desprestigiar” el sistema educatiu català. També li ha retret no haver-la vist “mai” en cap comissió d'Educació, i de no aportar propostes constructives

La líder d'Aliança Catalana ha recriminat a la consellera “desconèixer l'adoctrinament” a les aules a Catalunya. “Desconeix que hi ha pancartes, que hi ha cartells antisemites, que es fa tir contra diputats d'aquesta cambra”, ha proclamat

En definitiva, ha dit, “desconeix que organitzacions extremistes i violentes imparteixen tallers”. Ha afegit que “no sé quin concepte tenen vostès de fomentar l'esperit crític. A casa meva, al que vostès fan a les aules li diem rentar el cervell a la joventut”

Per tancar el debat, la consellera Niubó ha negat l'adoctrinament. "Les aules són espais on no només es transmet coneixement sinó també de formació de ciutadania crítica, compromesa i responsable amb els drets humans. Això són valors universals que la seva formació no comparteix", ha afegit