El PP posa rumb a les municipals de 2027 a Barcelona amb 4 prioritats

Una impugnació total al govern de Jaume Collboni a Barcelona. Això és el que ha plantejat Daniel Sirera en la posada de llarg del tret de sortida de les pròximes eleccions municipals. El líder del PP a Barcelona, que va facilitar l’ascens de Collboni per impedir un govern independentista, aposta ara per un canvi radical.

En un acte celebrat davant personalitats del seu partit, Sirera ha defensat un projecte clarament conservador per redreçar la ciutat. Acusa Collboni d’haver desaprofitat l’oportunitat de revertir les polítiques colauistes. Ara demana pas per restaurar l’ordre com ha fet Xavier García Albiol a Badalona.

Daniel Sirera vol créixer a la ciutat comtal endurint la seva oposició al govern socialista. Aquestes són les quatre prioritats del programa electoral dels populars per a les pròximes municipals.

1. Seguretat

En la línia d’altres líders locals i de la direcció autonòmica, el PP de Barcelona ha posat el focus en l’ocupació. Sirera ha recordat que el PP va impulsar una llei antiocupació al Congrés, que continua bloquejada pel PSOE. En els darrers mesos, Sirera recorre els barris de Barcelona conscienciant contra aquesta xacra.

A més, el PP de Barcelona proposa augmentar la presència policial als carrers i reforçar el sistema judicial per acabar amb la multireincidència. Vol centrar els seus esforços també a combatre el tràfic de drogues. Així com acabar amb la impunitat de la delinqüència al metro de Barcelona.

En definitiva, el PP aposta per un model d’ordre basat en la presència policial i la mà dura. Creu que després de vuit anys de permissivitat de Comuns i PSC, ha arribat el moment d’aplicar un pla de xoc.

2. Mobilitat

El PP també té plans ambiciosos pel que fa a la mobilitat. Sirera defensa l’ampliació del port i l’aeroport, i creu que ha de ser una transformació ambiciosa. Els populars imaginen "una ciutat mediterrània connectada amb el Pacífic", però creuen que el PSC està condicionat pels seus socis.

Contra els partits del "no a tot", el PP proposa mesures valentes per millorar el transport. Aposten per combinar el transport públic amb el privat. Volen accelerar la línia 9 del metro i substituir la connexió del tramvia a la Diagonal pel bus exprés.

El PP de Barcelona proposa ampliar la ronda Litoral, i cobrir la ronda de Dalt i del Mig i la Gran Via des de Glòries fins al Besòs. Sirera es compromet a redissenyar alguns carrils bici i eliminar-ne d’altres.

3. Economia

El PP de Barcelona considera que l’economia ha estat un dels grans fracassos del govern de Collboni. Creuen que no ha estat prou valent per superar els vuit anys de colauisme.

Sirera vol rellançar l’economia barcelonina per tornar a situar la ciutat com a capital mundial. Una manera de fer-ho és consolidar esdeveniments com el Mobile World Congress i atreure nous espectacles com els Jocs Olímpics. Al PP defensen un model econòmic obert com el d’Ayuso a Madrid.

Una de les claus de la recuperació econòmica ha de ser el turisme, contra la demonització de l’esquerra. Volen llançar una ofensiva contra el tancament dels pisos turístics, previst per al 2028. A més, el PP proposa acabar amb l’infern fiscal i reduir la burocràcia.

4. Habitatge

L’habitatge és un altre tema que el PP vol arrabassar a l’esquerra. En el cas de Barcelona, aposten per la construcció d’habitatge assequible mitjançant la col·laboració públicoprivada. Defensen a més una ciutat expansiva, que arribi on arriba el metro.

Si Sirera arriba a l’alcaldia, es compromet a eliminar la reserva del 30% en noves construccions perquè creu que és un fre a la construcció. També es proposa revertir les desastroses polítiques d’habitatge dels Comuns, que han disparat el preu del lloguer a Barcelona.

En definitiva, el PP proposa un model liberal i conservador per recuperar l’ordre i el pols econòmic a la ciutat comtal. Revertir la decadència d’anys de govern de l’esquerra per tornar a ser una ciutat moderna.