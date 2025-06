PP i Vox posen contra les cordes Illa per la presumpta corrupció: Qui és Chili?

PP i Vox han preguntat a Salvador Illa aquest matí, en la sessió de control al Parlament, sobre la seva aparició a l'informe famós de la UCO. En una de les transcripcions, Koldo diu que “Salvador Illa parla moltíssim amb el Chili”. Tant Alejandro Fernández com Ignacio Garriga han preguntat al president de la Generalitat sobre això.

Alejandro Fernández ha preguntat a Salvador Illa sobre la seva aparició a l'informe de la UCO sobre Koldo i Santos Cerdán. “No tinc res a amagar”, ha dit Illa, “estic net i disposat a donar la cara quan se'm demani”.

El president del PP català ha partit de la presumpció d'innocència, però ha formulat una sèrie de preguntes “totalment necessàries”. Li ha preguntat a Illa “qui és Chili”, si li consta que algú l'estigui investigant, i si van participar Koldo i Santos Cerdán en la compra de mascaretes quan Illa era ministre de Sanitat.

“Són preguntes diàfanes i fàcils de contestar sense evasives ni circumloquis. Serà el millor servei que vostè pot fer a la transparència, la veritat i la qualitat democràtica”, ha afegit el diputat tarragoní.

Un Illa visiblement alterat ha dit que “de mascaretes res de res”, però que “a casa seva sí”, en referència al PP. Ha afirmat que no sap si l'estan investigant, però que no té “cap problema” perquè no té “res a amagar”. Finalment, ha assegurat no tenir “ni p... idea” de qui és el Chili.

Alta tensió entre Ignacio Garriga i Salvador Illa

També Vox ha preguntat a Salvador Illa sobre la presumpta corrupció. Ignacio Garriga ha recordat l'escàndol de la DGAIA, i ara l'informe de la UCO. Ha tornat a preguntar “qui és Chili”, si té alguna cosa a veure amb les adjudicacions de Sant Feliu de Llobregat, i quina és la seva relació amb la “trama criminal” del PSOE.

Salvador Illa ha negat que el seu partit sigui una “organització criminal” i ha amenaçat directament Ignacio Garriga amb portar-lo als tribunals. El líder de Vox a Catalunya ha respost amb la màxima contundència. “No tinc cap dubte que vostè i jo ens veurem en un altre lloc. D'això ens encarregarem nosaltres, de fer-lo seure al banc dels acusats a vostè i a tota la banda criminal del seu partit perquè respongui per la corrupció”.

Però Ignacio Garriga ha anat més enllà, recordant les investigacions per corrupció a la Federació Catalana de Futbol, a TV3 i Catalunya Ràdio, i la DGAIA. “Tots vostès, ERC, Junts i el PSC comparteixen una xarxa clientelar, i una manera de fer que és el saqueig sistemàtic del que és públic”. Davant d'això, ha dit que Vox serà “implacable”, que exigiran responsabilitats i recuperaran “fins a l'últim cèntim” dels catalans.