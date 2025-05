Un col·lectiu prookupació imparteix xerrades en un institut públic de Tarragona

El col·lectiu Tarragonès OJS (Organització Juvenil Socialista del Tarragonès) va publicar aquesta setmana un missatge a xarxes que va passar desapercebut. Tal com van explicar ells mateixos, aquest grup havia impartit diverses xerrades a instituts i escoles de la zona, com l'Institut Martí Franquès i el Col·legi del Carmen. D'entrada, res resultaria estrany si no fos per l'evident accent polític, ideològic i doctrinari de les xerrades.

“En aquestes sessions hem pogut definir la reacció, el feixisme, situar que el context actual és d'auge reaccionari i plantejar com fer-hi front”, van explicar des d'OJS. En les imatges compartides s'observen menors d'edat amb el rostre pixelat escoltant les intervencions:

Un d'aquests ponents, que a xarxes respon al nom de ‘Pablitu’, reivindicava les xerrades en tant que antic alumne d'un d'aquests centres.

“Fer feina política amb els estudiants et permet veure fins a quin punt els educadors exerceixen un paper fonamental perquè adolescents i joves no comprin els marcs de la reacció i el feixisme. I, per contra, estiguin a primera línia en la lluita contra aquests fenòmens. Així, els que interactuem amb infants i joves tenim la tasca de canalitzar el seu malestar cap a posicions revolucionàries”, explicava aquest ponent:

L'OJS és una de les moltes entitats que es troben a l'òrbita del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. És a dir, de la CUP. A l'escalf del problema de l'habitatge, totes aquestes organitzacions han encoratjat l'expropiació, l'okupació d'habitatges i fins i tot la vaga de lloguers.

No és la primera vegada

La situació de grups d'esquerres impartint xerrades polítiques en centres educatius públics no és una novetat. Fa uns mesos, per exemple, la mateixa OJS impartia una xerrada a l'IES Jaume Balmes sobre el problema de l'habitatge. Com van exposar a través de xarxes, volien explicar que “la problemàtica de l'habitatge és una conseqüència més del model de producció capitalista”.

Novament, l'OJS convidava els menors d'edat a prendre partit políticament en el “procés de lluita”. De fet, l'organització deia que era “realment esperançador” veure l'interès polític dels alumnes sobre aquests assumptes:

Ja sigui pel problema de l'habitatge o per aturar el “feixisme”, el que queda evidenciat és que l'esquerra catalana intenta revertir la seva decadència electoral a través d'activitats d'aquesta naturalesa. El dubte és si les autoritats educatives consideren lícit el posicionament polític a les aules públiques de Catalunya