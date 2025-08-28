Un apunyalament mortal a Badalona mostra les tràgiques conseqüències de l'ocupació
Catalunya tanca un altre mes negre pel que fa a la violència i la inseguretat
Una baralla entre dos joves africans en un edifici ocupat del barri de Sant Roc, a Badalona, ha acabat amb un d'ells mort. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor d'aquesta mort per apunyalament. El succés engruixeix la llista de morts i ferits per arma blanca i armes de foc, aquest estiu a Catalunya.
Aquest cas revela el greu problema de l'ocupació, que funciona com a catalitzador de la delinqüència i la inseguretat. L'apunyalament mortal ha tingut lloc a l'antic Institut B-9, que fa anys que està ocupat. És tristament conegut pels problemes d'inseguretat i incivisme.
L'Ajuntament compta amb una ordre de desnonament en curs, però fins ara no ha aconseguit expulsar els ocupes. Això revela un greu problema d'impunitat que sovint té conseqüències fatals. Mentre no es pot fer efectiu el desallotjament, l'antic col·legi funciona com a centre de tràfic de drogues i prostitució.
Fa temps que esperen el desallotjament
Es demostra que l'ocupació, blanquejada durant anys a Catalunya, acaba generant espais d'impunitat que afavoreixen la delinqüència i l'incivisme. Aquesta és la principal tesi de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, pioner en la creació d'una oficina antiocupació. El mateix Albiol ha estat titllat d'"extrema dreta" i "racista" per oposar-se a l'ocupació.
El seu equip de govern fa temps que batallen per desallotjar aquest edifici, abans d'enderrocar-lo per aixecar una comissaria de la Guàrdia Urbana. El lloc ja va ser escenari recentment d'una baralla campal amb matxets que va acabar amb una persona ferida. Ara, una nova baralla ha acabat amb la mort d'un jove d'uns vint anys.
El desallotjament de l'institut s'està allargant més del previst, i l'alcalde ha demanat paciència en més d'una ocasió. Al mateix temps ha denunciat la permissivitat de les lleis, que protegeixen els delinqüents i desemparen els veïns.
Els veïns pateixen les conseqüències
Els veïns de la zona fa anys que conviuen amb el tràfic de drogues, la prostitució i les baralles i agressions que ocorren contínuament. Els veïns viuen amb por, i són intimidats i amenaçats per aquells que han convertit el lloc en el seu cau privat.
La notícia de l'apunyalament mortal no ha sorprès ningú. Ara només esperen que serveixi per accelerar un desallotjament que acabi d'una vegada per totes amb els problemes de convivència. Mentrestant, demanen més presència policial. L'alcalde respon que "no podem tenir una patrulla fixa a la porta del recinte veient com entren i surten sense poder actuar per tenir les mans lligades per la llei"
