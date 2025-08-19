El relat d’una agressió a Barcelona que ha causat indignació a les xarxes
La sòrdida història que deixa en xoc tot el món a les xarxes
Barcelona viu un nou episodi de violència que reflecteix el deteriorament de la seguretat a la ciutat. Un veí va patir dues agressions en menys de 24 hores, primer al seu domicili, on va romandre cinc hores a l'hospital. Els atacs mostren la vulnerabilitat dels ciutadans davant la impunitat dels agressors.
Quan va acudir a la comissaria per denunciar, li van informar que l'espera seria de 2 a 3 hores. Li van suggerir tornar més tard, fora de l'horari de màxima afluència, deixant clar que els procediments no protegeixen de manera immediata les víctimes. La sensació d'indefensió davant dels agressors es va tornar encara més evident.
En baixar a treballar, els mateixos atacants el van interceptar i el van colpejar de nou. Per sort, portava casc, que va evitar un dany més gran, però va rebre amenaces directes. Li van dir que marxés del barri i que tingués cura de la seva família, generant un clima de por permanent.
La policia va acudir després de la segona agressió i va recollir les dades de l'incident. Li van recomanar “no buscar conflicte” i es van retirar, mentre els atacants romanien a la zona sense conseqüències. Aquest tipus d'actuacions reforça la percepció d'impunitat i la frustració dels veïns.
''El conflicte va començar ahir: el local davant de casa nostra està ocupat per 20 persones. A una de les dones que era dins la van fer fora i diversos van intentar colpejar-la. El meu pare els va dir que la deixessin en pau.'', aquesta va ser, segons la filla de la víctima, la raó de l'agressió.
La delinqüència, un greu problema
La inseguretat a Catalunya s'ha intensificat el 2025. Tot i que les estadístiques oficials mostren una disminució general de la criminalitat, certs delictes violents han augmentat considerablement. Per exemple, entre gener i març de 2025, els homicidis dolosos i en grau de temptativa van pujar un 11,3%, i les agressions sexuals van augmentar un 26,8%.
A més, s'ha observat un fenomen de multireincidència que agreuja la situació. El 2024, el 91% dels detinguts per furts i el 83% per robatoris amb violència a Barcelona eren estrangers. En total, la policia va arrestar 21.808 persones, de les quals 17.158 eren d'altres països i 4.650 espanyoles, cosa que significa que gairebé vuit de cada deu detencions van correspondre a estrangers.
La percepció de la població també ha canviat: en aquest moment, els dos principals problemes per als ciutadans són l'habitatge (21%) i la insatisfacció amb la política (21%). Després venen la immigració (9%) i la inseguretat (9%). Ara bé, aquestes dades són més reveladores si s'analitzen amb perspectiva.
I, tot i que podria semblar que un problema d'aquesta magnitud hauria d'aixecar crítiques a tot arreu de l'espectre, no és així. Des d'Els Comuns, Jéssica Albiach ha defensat una acollida "més i millor" d'immigrants i ha minimitzat el problema de la inseguretat, qualificant-lo de "focs puntuals".
