Els Comuns, entre Ada Colau i Gabriel Rufián
La proposta de reunificació de l'esquerra està provocant encara més divisió
Gabriel Rufián va revolucionar l'escenari polític progressista aquest estiu amb la proposta d'un front comú contra la dreta i l'extrema dreta. Rufián va suggerir una unió de les esquerres perifèriques que inclogués partits estatals com Podemos. Això suposa una afronta per a Sumar, que a més manté des de fa temps una relació tensa amb Rufián.
Sumar intenta ara buscar fórmules per articular un projecte alternatiu que torni a il·lusionar els votants progressistes. Però la seva marca a Catalunya, els Comuns, no ho tenen tan clar. Un sector liderat per Gerardo Pisarello és receptiu a la proposta de Gabriel Rufián, mentre que la direcció del partit aposta per rellançar la figura d'Ada Colau.
Divisió interna als Comuns
Hi ha una corrent d'opinió als Comuns que veu amb bons ulls la fórmula plantejada per Gabriel Rufián per retornar la il·lusió a l'esquerra. Un exemple seria el de Barcelona En Comú, que explora una aliança amb ERC i la CUP per desafiar l'hegemonia del PSC. Això podria traslladar-se a nivell estatal, creuen, i Gabriel Rufián seria un bon actiu.
Però la proposta genera suspicàcies en altres sectors del partit i en la pròpia direcció. Fins al punt que ja estan movent fitxa per contrarestar la idea de Rufián. Candela López, coordinadora dels Comuns, ha proposat una aliança de les esquerres entorn al projecte de Sumar amb figures com Ada Colau i Irene Montero.
Aquesta proposta sorgeix en un moment molt oportú, després dels atacs enverinats de la plana major de Podemos cap a Gabriel Rufián. Sembla que la idea de Rufián de refundar l'esquerra des de la perifèria ha provocat un replegament de Podemos-Sumar. Fins al punt que gent dins de Sumar es planteja un acostament a Podemos, fins ara inconcebible.
Sense idees i sense líders
La clau serà el nou paper que jugui Ada Colau. L'exalcaldessa de Barcelona volia prendre's un respir abans de tornar a la palestra per encapçalar la llista de les municipals de 2027. Però si el candidat de Barcelona En Comú acaba sent Pisarello, Ada Colau passaria a ser la favorita per liderar el nou projecte de Sumar.
Però més enllà dels noms l'esquerra sembla no tenir un projecte lúcid i seductor per oferir al seu electorat. De fet, manquen fins i tot líders. El drama dels Comuns és que després d'un intent de refundació en l'últim congrés nacional (novembre de 2024), el seu futur passa ara per Ada Colau o Gabriel Rufián.
Els Comuns han estat incapaços de renovar la seva direcció més enllà d'alguns retocs estètics. I d'oferir un nou projecte amb idees noves per canviar el rumb de l'espai progressista. Davant l'enfonsament a les enquestes, es limiten a treure el comodí d'Ada Colau.
La ruptura entre Podemos i Rufián i aquesta nova proposta de Sumar, amb Ada Colau i Irene Montero com a reclam, anuncia més divisió a l'esquerra. Aquesta és una altra contradicció, i és que tot i voler la unitat, Rufián ha aconseguit dividir més l'esquerra. És també un símptoma de la crisi que travessa l'esquerra i el seu procés de descomposició.
Més notícies: